İkinci kez baba olan Tolgahan Sayışman: Bir kez daha aşık oldum

"BİR KEZ DAHA AŞIK OLDUM"

Alina'nın sağlık durumuyla alakalı da konuşan Sayışman, "Çok şükür, sağlık durumu iyi. 3 klio 375 gram ağırlığında, 50 cm boyunda. Normal doğum oldu. Almeda'ya bir kez daha aşık oldum. Çok sabırlı ve güçlü bir kadın. Doğum zorluydu ve uzun sürdü" dedi.

