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İkinci kez baba olan Tolgahan Sayışman: Bir kez daha aşık oldum
2017 yılında nikah masasına oturan Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, geçtiğimiz günlerde ikinci bebeklerini kucağına aldı. Doğum sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sayışman, kızının ismini açıkladı. Kızıyla birlikte çok farklı bir deneyim yaşadığını söyleyen Sayışman, "Almeda'ya bir kez daha aşık oldum. Çok sabırlı ve güçlü bir kadın" dedi.
Giriş Tarihi: 10.06.2021 12:22
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