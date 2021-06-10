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İkinci kez baba olan Tolgahan Sayışman: Bir kez daha aşık oldum

2017 yılında nikah masasına oturan Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, geçtiğimiz günlerde ikinci bebeklerini kucağına aldı. Doğum sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sayışman, kızının ismini açıkladı. Kızıyla birlikte çok farklı bir deneyim yaşadığını söyleyen Sayışman, "Almeda'ya bir kez daha aşık oldum. Çok sabırlı ve güçlü bir kadın" dedi.

Giriş Tarihi: 10.06.2021 12:22
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İkinci kez baba olan Tolgahan Sayışman: Bir kez daha aşık oldum

Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi, kızları Alina'yı kucaklarına aldı. İkinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Sayışman, Alina'nın dünyaya geldiği hastanede basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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İkinci kez baba olan Tolgahan Sayışman: Bir kez daha aşık oldum

"FARKLI BİR TECRÜBE YAŞIYORUM"

Ünlü oyuncu, "Yeniden baba oldunuz. Hayırlı olsun, neler hissediyorsunuz?" sorusuna, "Tecrübeli olduğumu zannediyordum ama bu sefer farklı bir tecrübe yaşıyorum. Bu sefer kız babası oldum. Adını Alina koyduk" diyerek, cevapladı.

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İkinci kez baba olan Tolgahan Sayışman: Bir kez daha aşık oldum

"BİR KEZ DAHA AŞIK OLDUM"

Alina'nın sağlık durumuyla alakalı da konuşan Sayışman, "Çok şükür, sağlık durumu iyi. 3 klio 375 gram ağırlığında, 50 cm boyunda. Normal doğum oldu. Almeda'ya bir kez daha aşık oldum. Çok sabırlı ve güçlü bir kadın. Doğum zorluydu ve uzun sürdü" dedi.

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İkinci kez baba olan Tolgahan Sayışman: Bir kez daha aşık oldum

"EFEHAN GİDİP YANAĞINI SEVDİ"

Oğlu Efehan'ı da hastaneye getirdiğini belirten Tolgahan Sayışman, "Onu getirdim. Tepkilerini biz de merak ediyorduk, hatta kayda aldım. Bebek gelecek diye çok heyecanlandı. Gidip, yanağını sevdi" şeklinde konuştu.

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İkinci kez baba olan Tolgahan Sayışman: Bir kez daha aşık oldum

"ARAMIZA HOŞ GELDİN PRENSESİM"

2017'de Los Angeles'ta evlenen Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, 2019 yılında oğulları Efehan'ı kucaklarına almıştı. İki gün önce kızları Alina'yı kucaklarına alan çift, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yayınladıkları gönderilerle ifade etmişti.