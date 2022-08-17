İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Seda Bakan’ın ilk göz ağrısı Leyla’ya bakın! Minik Leyla 3 oldu! Annesiyle benzerliği gözden kaçmadı

Son olarak Tuba Büyüküstün, Fırat Tanış, Murat Boz ile Zeytin Ağacı dizisinde Leyla karakterini oynayan Seda Bakan, kızını paylaştığı karelerle gündem oldu. Minik kızı Leyla'nın üçüncü yaş günü partisinden kareler paylaşan oyuncu Seda Bakan'ın yayınladığı pozlara kısa süre içinde beğeni yağdı. Müzisyen Ali Erel ile mutlu bir evlilik yaşayan ve bugünlerde ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Bakan'ın minik kızıyla benzerliği de gözden kaçmadı. İşte Seda Bakan'ın kendisinin kopyası kızı Leyla...