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Haberler Galeri İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Seda Bakan’ın ilk göz ağrısı Leyla’ya bakın! Minik Leyla 3 oldu! Annesiyle benzerliği gözden kaçmadı

İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Seda Bakan’ın ilk göz ağrısı Leyla’ya bakın! Minik Leyla 3 oldu! Annesiyle benzerliği gözden kaçmadı

Son olarak Tuba Büyüküstün, Fırat Tanış, Murat Boz ile Zeytin Ağacı dizisinde Leyla karakterini oynayan Seda Bakan, kızını paylaştığı karelerle gündem oldu. Minik kızı Leyla'nın üçüncü yaş günü partisinden kareler paylaşan oyuncu Seda Bakan'ın yayınladığı pozlara kısa süre içinde beğeni yağdı. Müzisyen Ali Erel ile mutlu bir evlilik yaşayan ve bugünlerde ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Bakan'ın minik kızıyla benzerliği de gözden kaçmadı. İşte Seda Bakan'ın kendisinin kopyası kızı Leyla...

Giriş Tarihi: 17.08.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 09:14
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İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Seda Bakan’ın ilk göz ağrısı Leyla’ya bakın! Minik Leyla 3 oldu! Annesiyle benzerliği gözden kaçmadı

Son olarak dijital platformda yayınlanan 'Zeytin Ağacı' dizisi ile izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Seda Bakan, performansıyla ilgi çekti.

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İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Seda Bakan’ın ilk göz ağrısı Leyla’ya bakın! Minik Leyla 3 oldu! Annesiyle benzerliği gözden kaçmadı

Ekim 2014'te müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturan Bakan, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geldi.

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İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Seda Bakan’ın ilk göz ağrısı Leyla’ya bakın! Minik Leyla 3 oldu! Annesiyle benzerliği gözden kaçmadı

BEBEK BEKLİYOR

Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Bakan, son olarak sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu.

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İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Seda Bakan’ın ilk göz ağrısı Leyla’ya bakın! Minik Leyla 3 oldu! Annesiyle benzerliği gözden kaçmadı

KIZI 3 YAŞINA GELDİ

Ünlü oyuncu, 2019 yılında kucağına aldığı kızı Leyla'nın doğum gününe özel paylaşımlarda bulundu.

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İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Seda Bakan’ın ilk göz ağrısı Leyla’ya bakın! Minik Leyla 3 oldu! Annesiyle benzerliği gözden kaçmadı

BENZERLİKLERİ GÖZDEN KAÇMADI

Minik Leyla sevimli halleriyle sosyal medyada ilgi olurken anne-kızın benzerliği dikkat çekti.