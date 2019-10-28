İkinci Bahar dizisinin Cennet’i Devin Özgür Çınar görenler hayrete düştü!

İkinci Bahar dizisinde Cennet karakterini canlandıran Devin Özgür Çınar son haliyle sosyal medyayı salladı. Bir döneme damga vuran İkinci Bahar, yıllar geçse de hafızalardan silinmiyor. Güçlü kadrosuyla her zaman hafızalara kazınan İkinci Bahar, birçok oyuncunun da seyirciyle tanışmasını sağladı. Devin Özgür Çınar'ı da seyirci İkinci Bahar dizisiyle tanıma fırsatı buldu. Devin Özgür Çınar, Cennet rolüyle o dönem herkesin gönlünde taht kurmayı başarmıştı. İşte Devin Özgür Çınar'ın ve diğer ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimi…