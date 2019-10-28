28 Ekim 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

İkinci Bahar dizisinin Cennet’i Devin Özgür Çınar görenler hayrete düştü!

Bir dönemin efsane dizisi İkinci Bahar'da Cennet karakterini canlandıran Devin Özgür Çınar son haliyle olay oldu. Bir zamanlar tüm ülkeyi ekran başına kilitleyen Atv dizisi İkinci Bahar'da canlandırdığı karakter ile yüzleri güldüren ünlü oyuncu Devin Özgür Çınar geçtiğimiz gün yakın arkadaşı Engin Günaydın ile Cihangir'de keyifli bir sohbet esnasında görüntülendi. İkinci Bahar'ın Cennet'i Devin Özgür Çınar'ın yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 28.10.2019 06:51 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 06:53
  • 1
  • 55
İkinci Bahar dizisinin Cennet’i Devin Özgür Çınar görenler hayrete düştü!

İkinci Bahar dizisinde Cennet karakterini canlandıran Devin Özgür Çınar son haliyle sosyal medyayı salladı. Bir döneme damga vuran İkinci Bahar, yıllar geçse de hafızalardan silinmiyor. Güçlü kadrosuyla her zaman hafızalara kazınan İkinci Bahar, birçok oyuncunun da seyirciyle tanışmasını sağladı. Devin Özgür Çınar'ı da seyirci İkinci Bahar dizisiyle tanıma fırsatı buldu. Devin Özgür Çınar, Cennet rolüyle o dönem herkesin gönlünde taht kurmayı başarmıştı. İşte Devin Özgür Çınar'ın ve diğer ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimi…

  • 2
  • 55
İkinci Bahar dizisinin Cennet’i Devin Özgür Çınar görenler hayrete düştü!

İZEL

  • 3
  • 55
İkinci Bahar dizisinin Cennet’i Devin Özgür Çınar görenler hayrete düştü!

İZEL

  • 4
  • 55
İkinci Bahar dizisinin Cennet’i Devin Özgür Çınar görenler hayrete düştü!

MEHMET ALİ ERBİL

  • 5
  • 55
İkinci Bahar dizisinin Cennet’i Devin Özgür Çınar görenler hayrete düştü!

MEHMET ALİ ERBİL