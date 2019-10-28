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İkinci Bahar dizisinin Cennet’i Devin Özgür Çınar görenler hayrete düştü!
Bir dönemin efsane dizisi İkinci Bahar'da Cennet karakterini canlandıran Devin Özgür Çınar son haliyle olay oldu. Bir zamanlar tüm ülkeyi ekran başına kilitleyen Atv dizisi İkinci Bahar'da canlandırdığı karakter ile yüzleri güldüren ünlü oyuncu Devin Özgür Çınar geçtiğimiz gün yakın arkadaşı Engin Günaydın ile Cihangir'de keyifli bir sohbet esnasında görüntülendi. İkinci Bahar'ın Cennet'i Devin Özgür Çınar'ın yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırttı.
Giriş Tarihi: 28.10.2019 06:51 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 06:53
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