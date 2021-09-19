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İkimizin Sırrı’nın Seylan’ı Dolunay Soysert’in eski eşi bakın kim çıktı

Atv'nin sevilen dizisi İkimizin Sırrı'nda canlandırdığı Seylan karakteriyle ekrana damga vuran Dolunay Soysert, dizide seslendirdiği şarkılarla da adından söz ettirdi. Başarılı oyunculuğuyla ekranın en çok sevilen isimlerinden olan Soysert'in özel hayatı mercek altına alındı. Yıldız oyuncunun bir dönem ünlü bir oyuncuyla evli olduğunu görenler ise çok şaşırdı. İşte İkimizin Sırrı'nın yıldızı Dolunay Soysert'in eski eşi...

Giriş Tarihi: 19.09.2021 15:54 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021 15:55
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İkimizin Sırrı’nın Seylan’ı Dolunay Soysert’in eski eşi bakın kim çıktı

İkimizin Sırrı'nın Seylan'ı Dolunay Soysert, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Güzel oyuncunun eski eşinin görenler ise çok şaşırdı. İşte Dolunay Soysert başta olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri…

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İkimizin Sırrı’nın Seylan’ı Dolunay Soysert’in eski eşi bakın kim çıktı

HANDE YENER - KADİR DOĞULU

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İkimizin Sırrı’nın Seylan’ı Dolunay Soysert’in eski eşi bakın kim çıktı

BİRKAN SOKULLU - BERRAK TÜZÜNATAÇ

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İkimizin Sırrı’nın Seylan’ı Dolunay Soysert’in eski eşi bakın kim çıktı

BİRKAN SOKULLU - BERRAK TÜZÜNATAÇ

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İkimizin Sırrı’nın Seylan’ı Dolunay Soysert’in eski eşi bakın kim çıktı

BİRKAN SOKULLU - DİLAN ÇİÇEK DENİZ