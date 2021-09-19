İkimizin Sırrı’nın Seylan’ı Dolunay Soysert’in eski eşi bakın kim çıktı

Atv'nin sevilen dizisi İkimizin Sırrı'nda canlandırdığı Seylan karakteriyle ekrana damga vuran Dolunay Soysert, dizide seslendirdiği şarkılarla da adından söz ettirdi. Başarılı oyunculuğuyla ekranın en çok sevilen isimlerinden olan Soysert'in özel hayatı mercek altına alındı. Yıldız oyuncunun bir dönem ünlü bir oyuncuyla evli olduğunu görenler ise çok şaşırdı. İşte İkimizin Sırrı'nın yıldızı Dolunay Soysert'in eski eşi...