"İkimiz Bir Fidanız" öksüz kaldı! Zerrin Özer'in ablası Tülay Özer vefat etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Son dakika haberleri: Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden, 70'li yıllara damgasını vuran Tülay Özer, 79 yaşında aramızdan ayrıldı. Bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören usta sanatçının vefatı, sanat dünyasını yasa boğdu.

Usta sanatçı Zerrin Özer'in acı günü... Müzisyen Tülay Özer, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran müzik yapımcısı Hakan Eren, "Canım Tülay Özer ablamı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Ne çok konser yaptık, ne anılarımız geride kaldı" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

BİR DEVRİN SESİYDİ

Zerrin Özer'in ablası olan Tülay Özer, Türk müziğinde ekol haline gelmiş pek çok eseri ilk seslendiren isim olarak hafızalara kazınmıştı. Sanatçının diskografisinde yer alan ve günümüzde hala popülerliğini koruyan bazı eserler şunlardı:

- İkimiz Bir Fidanız

- Büklüm Büklüm

- Kalbimi Sana Vermiştim

- Niye Çattın Kaşlarını

SOSYAL MEDYADA TAZİYE MESAJLARI

Vefat haberinin ardından sanat camiası ve sevenleri taziye mesajları paylaştı.

TÜLAY ÖZER HAKKINDA

Tülay Özer, Nilgün, Songül ve Zerrin Özer adında dört kız kardeşin en büyüğü olarak Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde dünyaya geldi. Asıl mesleği muhasebecilik olan sanatçı profesyonel müzik kariyerine 1972 yılında başladı. İlk 45'liğini 1974'te Gel Artık - Niye Çattın Kaşlarını ismiyle çıkardı. 1975 yılı sanatçının çıkış yılı oldu ve aynı yılın başında Kent Plak etiketiyle yayınlanan "İkimiz Bir Fidanız - Son Ümit" 45'liği ile hızlı çıkış yaptı.

İlk kez sahne aldığı İzmir Fuarı'nda bu başarısı karşılığında Altın Plak Ödülü aldı. "Deli Etme Beni Aşk - Neden Ayrıldık" 45'liği ile 1976 yılına da damgasını vuran Tülay Özer, ağırlıklı olarak Hakkı Bulut ve Bora Ayanoğlu gibi bestecilerin Esin Engin aranjeli olan bu çizgideki şarkıları yeniden yorumladı.

1978'in sonunda, bu kez bir Sezen Aksu bestesi olan "Büklüm Büklüm" teklisini 45'lik yaparak plak listelerinin zirvesine kuruldu. 1980'li yıllara girildiğinde Tülay'ın şöhreti artık eski ihtişamını yitirirken, kız kardeşi Zerrin Özer müzik kariyerinde hızlı bir yükselişe geçiyordu.

Kız kardeşinin müzik piyasasına atılması için her türlü desteği veren abla Tülay Özer, kardeşi ile bir rekabete girmediği gibi bu desteğini sürdürdü. Evlenen ve 1985 yılında Hakan adlı bir erkek çocuk annesi olan sanatçının, 80'lerin sonları ve 90'lar da yaptığı birkaç albüm çalışması daha oldu ancak ses getirmedi. Son çalışması, 2010 yılında kız kardeşi Zerrin Özer'in süpervizörlüğünde gerçekleştirilen Her Devrin Devleri adlı pop türündeki tribute albümde Kıraç ile gerçekleştirdikleri düette söylediği "Kolay Vazgeçmeyi Öğrendim" adlı parça oldu.

