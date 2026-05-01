"İkimiz Bir Fidanız" öksüz kaldı! Zerrin Özer'in ablası Tülay Özer vefat etti

Kız kardeşinin müzik piyasasına atılması için her türlü desteği veren abla Tülay Özer, kardeşi ile bir rekabete girmediği gibi bu desteğini sürdürdü. Evlenen ve 1985 yılında Hakan adlı bir erkek çocuk annesi olan sanatçının, 80'lerin sonları ve 90'lar da yaptığı birkaç albüm çalışması daha oldu ancak ses getirmedi. Son çalışması, 2010 yılında kız kardeşi Zerrin Özer'in süpervizörlüğünde gerçekleştirilen Her Devrin Devleri adlı pop türündeki tribute albümde Kıraç ile gerçekleştirdikleri düette söylediği "Kolay Vazgeçmeyi Öğrendim" adlı parça oldu.