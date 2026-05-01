"İkimiz Bir Fidanız" öksüz kaldı! Zerrin Özer'in ablası Tülay Özer vefat etti
Son dakika haberleri: Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden, 70'li yıllara damgasını vuran Tülay Özer, 79 yaşında aramızdan ayrıldı. Bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören usta sanatçının vefatı, sanat dünyasını yasa boğdu.
Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran müzik yapımcısı Hakan Eren, "Canım Tülay Özer ablamı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Ne çok konser yaptık, ne anılarımız geride kaldı" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.
BİR DEVRİN SESİYDİ
Zerrin Özer'in ablası olan Tülay Özer, Türk müziğinde ekol haline gelmiş pek çok eseri ilk seslendiren isim olarak hafızalara kazınmıştı. Sanatçının diskografisinde yer alan ve günümüzde hala popülerliğini koruyan bazı eserler şunlardı:
- İkimiz Bir Fidanız
- Büklüm Büklüm
- Kalbimi Sana Vermiştim
- Niye Çattın Kaşlarını
SOSYAL MEDYADA TAZİYE MESAJLARI
Vefat haberinin ardından sanat camiası ve sevenleri taziye mesajları paylaştı.
TÜLAY ÖZER HAKKINDA
Tülay Özer, Nilgün, Songül ve Zerrin Özer adında dört kız kardeşin en büyüğü olarak Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde dünyaya geldi. Asıl mesleği muhasebecilik olan sanatçı profesyonel müzik kariyerine 1972 yılında başladı. İlk 45'liğini 1974'te Gel Artık - Niye Çattın Kaşlarını ismiyle çıkardı. 1975 yılı sanatçının çıkış yılı oldu ve aynı yılın başında Kent Plak etiketiyle yayınlanan "İkimiz Bir Fidanız - Son Ümit" 45'liği ile hızlı çıkış yaptı.
İlk kez sahne aldığı İzmir Fuarı'nda bu başarısı karşılığında Altın Plak Ödülü aldı. "Deli Etme Beni Aşk - Neden Ayrıldık" 45'liği ile 1976 yılına da damgasını vuran Tülay Özer, ağırlıklı olarak Hakkı Bulut ve Bora Ayanoğlu gibi bestecilerin Esin Engin aranjeli olan bu çizgideki şarkıları yeniden yorumladı.