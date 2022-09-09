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İhanete uğrayan milli boksör Sinan Ulutürk’ten şaşkına çeviren sözler! ‘Eşim, sevgilisiyle evimi basıp annemi dövdü’

Milli boksör Sinan Ulutürk, boşanma sürecinde olduğu eşi Leyla Süleymanova'yla başının belada olduğunu açıkladı. Ulutürk, "Eşim, sevgilisiyle evimi basıp annemi dövdü." dedi. 2018 yılında evlendiği Leyla Süleymanova ile olaylı bir boşanma döneminden geçtiğini dile getiren milli boksör Sinan Ulutürk, eşinin istekleri yüzünden büyük maddi zorluklar yaşadığını iddia etti ve "Eşim, biz daha boşanmadan şarkıcı Mert Cihan Özcan ile yasak aşk yaşamaya başladı." dedi. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 09.09.2022 09:15
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İhanete uğrayan milli boksör Sinan Ulutürk’ten şaşkına çeviren sözler! ‘Eşim, sevgilisiyle evimi basıp annemi dövdü’

Milli boksör Sinan Ulutürk, 2018'de nikah masasına oturduğu Leyla Süleymanova ile olaylı bir boşanma sürecinden geçiyor. Eşinin istekleri yüzünden büyük maddi zorluklar yaşadığını anlatan ve boşanma süreci sürerken eşinin sevgili bulduğunu söyleyen Ulutürk, Günaydın'a özel açıklamalarda bulundu.

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İhanete uğrayan milli boksör Sinan Ulutürk’ten şaşkına çeviren sözler! ‘Eşim, sevgilisiyle evimi basıp annemi dövdü’

"ESKİ KOCAM DEMET AKALIN'IN ESKİ KOCASI"

Milli boksör Sinan Ulutürk, eşi Leyla Süleymanova'nın kendisini şarkıcı Mert Cihan Özcan ile aldattığını iddia etti. Eşinin ilk evliliğini Demet Akalın'ın eski eşi Oğuz Kayhan ile yaptığını söyleyen boksör, Süleymanova ile tanıştığında kendisine, "Spor hocasıyım ve müsabakalara çıkıyorum.

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İhanete uğrayan milli boksör Sinan Ulutürk’ten şaşkına çeviren sözler! ‘Eşim, sevgilisiyle evimi basıp annemi dövdü’

Ben kimim biliyor musun Demet Akalın'ın eski kocası Oğuz Kayhan ile evliydim, yeni ayrıldım" dediğinden bahsetti.

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İhanete uğrayan milli boksör Sinan Ulutürk’ten şaşkına çeviren sözler! ‘Eşim, sevgilisiyle evimi basıp annemi dövdü’

Evliliklerinin 3. ayından itibaren eşinin alkol problemi ve gece hayatına düşkün olduğunu öğrendiğini söyleyen milli sporcu, Süleymanova'nın önceki evliliğinden olan çocuğuna bakıcı tutup yıllarca çocuğun masraflarını karşıladığını anlattı.

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İhanete uğrayan milli boksör Sinan Ulutürk’ten şaşkına çeviren sözler! ‘Eşim, sevgilisiyle evimi basıp annemi dövdü’

"YASAK AŞK YAŞAYAN KARIM ANNEMİ DARP ETTİ"

Evliliklerinin ilk yılında evlerini ayırıp boşanma davası açtıklarını söyleyen boksör, sonrasında eşinin intihar girişiminde bulunduğunu iddia etti.