İhanete uğrayan milli boksör Sinan Ulutürk’ten şaşkına çeviren sözler! ‘Eşim, sevgilisiyle evimi basıp annemi dövdü’

Milli boksör Sinan Ulutürk, boşanma sürecinde olduğu eşi Leyla Süleymanova'yla başının belada olduğunu açıkladı. Ulutürk, "Eşim, sevgilisiyle evimi basıp annemi dövdü." dedi. 2018 yılında evlendiği Leyla Süleymanova ile olaylı bir boşanma döneminden geçtiğini dile getiren milli boksör Sinan Ulutürk, eşinin istekleri yüzünden büyük maddi zorluklar yaşadığını iddia etti ve "Eşim, biz daha boşanmadan şarkıcı Mert Cihan Özcan ile yasak aşk yaşamaya başladı." dedi. İşte ayrıntılar…