23 Ekim 2023, Pazartesi
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli geri sayıma başladı! Tatlıses’in büyük heyecanı: Yerimde duramıyorum
2021 yılında nikah masasına oturan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerini kucağına almak için gün saymaya başladı. Önceki gün ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İdo Tatlıses yaşadığı babalık heyecanını anlattı. Çok merak edilen soruyu da cevap veren ünlü isim, çocukların isimleri hakkında konuştu.
Giriş Tarihi: 23.10.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 11:59
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