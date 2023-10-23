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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli geri sayıma başladı! Tatlıses’in büyük heyecanı: Yerimde duramıyorum

2021 yılında nikah masasına oturan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerini kucağına almak için gün saymaya başladı. Önceki gün ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İdo Tatlıses yaşadığı babalık heyecanını anlattı. Çok merak edilen soruyu da cevap veren ünlü isim, çocukların isimleri hakkında konuştu.

Giriş Tarihi: 23.10.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 11:59
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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli geri sayıma başladı! Tatlıses’in büyük heyecanı: Yerimde duramıyorum

2021 yılında dünyaevine giren İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz haftalarda bebek müjdesi vermişti.

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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli geri sayıma başladı! Tatlıses’in büyük heyecanı: Yerimde duramıyorum

İkizleri olacak olan çift, doğum için gün sayamaya başladı. Bir mekan çıkışında görüntülenen İdo Tatlıses, yaşadığı heyecanı anlattı.

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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli geri sayıma başladı! Tatlıses’in büyük heyecanı: Yerimde duramıyorum

HEYECAN DORUKTA

İkiz babası olmaya hazırlanan İdo Tatlıses, "Bütün ailede heyecan zirve yapmış durumda. Doğuma 3 aydan kısa bir zaman kaldı" dedi.

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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli geri sayıma başladı! Tatlıses’in büyük heyecanı: Yerimde duramıyorum

Heyecandan yerinde duramadığını belirten Tatlıses, "Kendimi sürekli alışverişte buluyorum" diye konuştu.

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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli geri sayıma başladı! Tatlıses’in büyük heyecanı: Yerimde duramıyorum

Daha önce Yasemin Şefkatli bebeklerin isimlerinin belli olduğunu ve isimleri de İdo Tatlıses'in belirlediğini söylemişti. İdo bu konuya da açıklık getirdi.