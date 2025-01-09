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İddialar doğru çıktı! Mauro Icardi sevgilisini paylaştı! Çocuklarıyla birlikte...

Rapçi L-Gante'den ayrılan Wanda Nara'nın Icardi ile barışma çabaları boşa çıkmıştı. Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin China Suarez ile sevgili olduğu iddia edilmişti. Yıldız futbolcu, tüm bunların ardından aşkını sosyal medyadan ilan etti. Icardi, çocukları ve Suarez'in bir arada olduğu fotoğrafları yayınladı. İşte o paylaşımlar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.01.2025 10:40 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 11:00
İddialar doğru çıktı! Mauro Icardi sevgilisini paylaştı! Çocuklarıyla birlikte...

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, özel hayatıyla gündemden düşmüyor...

İddialar doğru çıktı! Mauro Icardi sevgilisini paylaştı! Çocuklarıyla birlikte...

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi L-Gante'den ayrılan, ardından Icardi ile olan arşive kaldırdığı fotoğrafları bir kez daha yayınlayan Wanda Nara, yaptığı hamleyle dikkat çekmişti.

İddialar doğru çıktı! Mauro Icardi sevgilisini paylaştı! Çocuklarıyla birlikte...

Arjantin basınında yer alan habere göre, Wanda Nara, Icardi ile yeniden bir araya gelmek istedi. Ancak, Icardi, bu isteğini geri çevirdi.

İddialar doğru çıktı! Mauro Icardi sevgilisini paylaştı! Çocuklarıyla birlikte...

Bu gelişmeler sonrası Icardi'den sürpriz bir hamle geldi.

İddialar doğru çıktı! Mauro Icardi sevgilisini paylaştı! Çocuklarıyla birlikte...

Wanda Nara ile ayrılan Icardi'nin yeni sevgilisinin China Suarez olduğu iddia edilmişti.

İddialar doğru çıktı! Mauro Icardi sevgilisini paylaştı! Çocuklarıyla birlikte...

AŞKINI İLAN ETTİ!

Arjantinli yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem iddiaları doğruladı hem de aşkını ilan etti.

İddialar doğru çıktı! Mauro Icardi sevgilisini paylaştı! Çocuklarıyla birlikte...

China Suarez'in çocuklarıyla olan fotoğraflarını paylaşan Icardi, 'Sevgi̇ her zaman nefrete karşı kazanır' ifadelerine de yer verdi.

İddialar doğru çıktı! Mauro Icardi sevgilisini paylaştı! Çocuklarıyla birlikte...

CHİNA SUAREZ KİMDİR?

Daha çok Eugenia Suarez veya China Suarez olarak bilinen María Eugenia Suárez, 9 Mart 1992'de doğdu.

Suarez, Buenos Aires şehrinde Guillermo Suarez ve Marcela Riveiro Mitsumori'nin kızı olarak dünyaya geldi. Agustín Suarez adında bir ağabeyi var. Anneannesi Marta Mitsumori Arjantin'de doğmuştur ve Japon asıllıdır. Suárez'in Japonya'nın Shikoku kentindeki Kōchi Prefecture'da yaşayan akrabaları bulunuyor.

İddialar doğru çıktı! Mauro Icardi sevgilisini paylaştı! Çocuklarıyla birlikte...

Suarez, çocukluğu boyunca Instituto Corazon de María'ya ortaokul üçüncü yılına kadar katıldı ve orta öğrenimini ESBA Barrio Norte'de tamamladı. Ayrıca Buenos Aires, Palermo'da bulunan Divino Corazon de Jesus'a sadece 7. sınıf için devam etti. Suarez, televizyonda ünlü olduğu ve televizyonda çalıştığı için lise eğitimi sırasında mobbinge maruz kaldığını açıkladı.

China Suarez'in Rufina, Magnolia Vicuna adlı iki kızı ve Amancio isimli bir erkek çocuğu var.

32 yaşındaki oyuncunun Instagram hesabında 6.7 milyon takipçisi var.

İddialar doğru çıktı! Mauro Icardi sevgilisini paylaştı! Çocuklarıyla birlikte...

Icardi ayrıca, boşanma sürecinde olduğu Wanda Nara ve 3 yıldır yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama yaptı.

İddialar doğru çıktı! Mauro Icardi sevgilisini paylaştı! Çocuklarıyla birlikte...

Söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Herkesin bildiği gibi, çocuklarım hakkında herhangi bir şey paylaşmak benim tarzım değil, çünkü bir Hakim ve Çocuk Hakları Savunucusu'nun isteği üzerine bugüne kadar buna saygı duyduk. Ancak, kızlarımın annesinin ortaya koyduğu tüm bu acımasız yalanlara yanıt vermek zorundayım; zira sessiz kalarak onun kötü niyetli yalanlarını onaylamış olmayı istemiyorum.

Ne zamana kadar yalanlara inanıp bu şekilde yaşamaya devam edeceğiz?

İddialar doğru çıktı! Mauro Icardi sevgilisini paylaştı! Çocuklarıyla birlikte...

1) Beni sahte bir şiddet suçlamasıyla kendi dairemden dışladılar.

2) Santa Bárbara'daki bir cumartesi sabahında, diz ameliyatımdan saatler önce, başka bir sahte şiddet ve silah bulundurma suçlamasıyla beni evimden çıkardılar. Yapılan aramada hiçbir şey bulunamadı, sonuç tamamen NEGATİFTİ. Silahım yoktu, kimseye zarar vermedim ve yalnızca uyuyordum.

3) Kızlarımı bana 13 Aralık'ta teslim etmeleri gerekiyordu, ancak telefonları kapattılar ve 17 Aralık'a kadar bu durumu sürdürdüler. Bu süre zarfında kızların annesi, Avrupa'da 'sevgilisiyle' seyahat ediyordu. O kişi, bir canlı yayında, ilişkilerinin 3 yıl öncesine dayandığını ve annelerinin benimle evliyken bunu sürdürdüğünü doğruladı. Ancak bana ve kızlarımıza, onun yalnızca bir 'ARKADAŞ' olduğunu yemin ederek söylüyordu. (Ama hâlâ başkalarını suçluyorlar, ne büyük ikiyüzlülük, değil mi?)

4) 25 Aralık'ta, "Amerika'nın annesi", kızlarını mahkeme emriyle almak zorunda kaldığını söyledi. Karar, Noel'i babalarıyla ve yılbaşını anneleriyle geçirmeleri gerektiğini belirtiyordu. Ancak, kendisine istediği verilmediği için Punta del Este'ye gitmek istedi. Kendi iddiasına göre 10 milyon peso kefalet ödeyemediği için kızları almaktan vazgeçti. Ancak özel jet ve tüm diğer pahalı planlarını sürdürebildi. Daha da ötesi, birkaç gün önce 10 bin USD'yi İtalyan banka hesabına yatırmıştı. Bu nedenle kızlara verdiği, onları alacağına dair sözünü bozdu ve kızlarımı valizleriyle ortada bıraktı.

İddialar doğru çıktı! Mauro Icardi sevgilisini paylaştı! Çocuklarıyla birlikte...

Ben ise bu terk ediş karşısında, hiçbir tereddüt etmeden, arkadaşlarımla yılbaşı geçirme planımı iptal ederek kızlarımla birlikte kalmaya karar verdim. Son 2 yıldır yaptığım gibi... O süre boyunca, onların annesi kendi hayatını kızlarının önüne koymayı seçmişti.

5) "Tatil" bitince kızları benden tekrar almak istedi ve beni kızları ona teslim etmeye zorladı. 20 gün boyunca telefon görüşmeleri yaparak kızlarımı manipüle etti. Ancak kızlarım bana, annenin evine gitmek istemediklerini söylediler. Çünkü benim yanımda mutlu olduklarını, kendi yaşlarındaki çocuklarla eğlenceli bir ortamda olduklarını ifade ettiler. Bu süreçte, kızlarıma anneleri hakkında kötü bir söz ya da olumsuz bir davranışta bulunmadım.

6) Durum burada bitmedi... Annesi, kızlarına 5 Ocak'ta onları alacağını söylemişti. Kızlarım hazırlanmış ve onu bekliyorlardı. Ancak, bir kez daha onları yüzüstü bıraktı ve avukatlarımın 6 Ocak'ta müdahalesiyle, anneleri kızlarını bir benzin istasyonundan alabildi.

7) Kızlarıma, anneleri hakkında asla kötü konuşmam. Onlara, ailemizi yıkanın, üç yıl boyunca sevgilisi olan ve daha sonra "sevgilisi" olarak tanıtılan kişi olduğunu söylemem. O kişi yüzünden anneleri, kızlar Türkiye'de okula giderken, iki yıl boyunca Arjantin'de yaşadı. Aslında, o kişi sadece sevgilisi hapiste olduğu üç ay boyunca Arjantin'de değildi.

8) "Sevgili" hakkında bilinmesini isterim ki, o kişi, Ocak 2023'te Dubai'de bir Senegal asıllı oyuncuyla buluştu. Aynı zamanda oğlunun doğum günü kutlanıyordu ve o kişi doğum günü bitmek üzereyken, 23:30'da kutlamaya katıldı. Yani oğlunun doğum günü bitmeden sadece 30 dakika önce geldi.

İddialar doğru çıktı! Mauro Icardi sevgilisini paylaştı! Çocuklarıyla birlikte...

9 )Çalışmak için Avrupa'da olabilirdi. Hatta bunu İtalya'da büyük bir başarıyla yaptı. Ama kızlarımız, hiçbir zaman Arjantin'de yaşamadı.

10) Annesi, beni halk içinde küçük düşürmeye çalışıyor. Ancak ben, ailemizi kurtarmak ve kızlarımız için verdiğim mücadeleyle gurur duyuyorum. Bunu, kızlarımızın iyiliği için yaptım ve yapmaya devam ediyorum.

11) Beni küçük düşürme çabası, çocuklarımızın annelerinin onlara verdiği zararları umursamadığını açıkça gösteriyor. Çocuklarımızın arkadaşlarına ve çevresine karşı utanç içinde kalmasına sebep oluyor. Bu süreçte kendi çıkarlarını ve savaşını çocuklarımızın önüne koyuyor.

İddialar doğru çıktı! Mauro Icardi sevgilisini paylaştı! Çocuklarıyla birlikte...

12) Son olarak, 20 gün boyunca kızlarını görmedikten sonra, annelerinin yaptığı ilk şey onları manipüle etmek oldu. Çocukları, sahip olduğum ve tüm bu söylenenlerin yalan olduğunu kanıtlayan belgelerle yalanlara ve nefrete maruz bıraktı. Onlara, bizim ailemizin kendi hataları yüzünden yıkıldığını ve bunu söyleme cesareti olmadığını, kızlarına gerçeği söylemediğini gösterdi. Aileyi kendisinin bitirdiğini, üç yıl süren bir ilişkiyi yasallaştırmayı ve bunu resmileştirmeyi kendi seçtiğini açıklamak yerine, kızlarımızı manipüle etmeyi tercih etti.

Kime yalan söylüyor? Kimi kandırmaya çalışıyor? Bu kadar yalan yeter artık, Tanrı aşkına!

13) İşin en tuhaf tarafı, kızlarımız her zaman Eugenia'nın "La China" olduğunu biliyordu. YouTube'da ve Spotify'da onun şarkılarını dinlemek istiyorlardı, hatta hayranları oldular ve bunu kanıtlayabilirim. Ancak ben bu bilgiyi kızlarımın iyiliği için saklıyorum.

14) Söylediğim ve yayınladığım her şeyi, kızlarımın annesinin yalanları ve iftiraları yüzünden yapmak zorunda kalıyorum. Bunlar, kızlarımın refahını ve zihinsel sağlığını umursamayan bir anneden geliyor.

15) Ruhumu en çok acıtan şey, anneleri tarafından psikolojik olarak manipüle ediliyor olmaları. Ancak adalete güveniyorum. Doğru yolda olduğumdan eminim. Beni adalete sürüklediler, beni karalamak istediler ama gerçek hep galip geldi. Hep birlikte kazandık."