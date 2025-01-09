İddialar doğru çıktı! Mauro Icardi sevgilisini paylaştı! Çocuklarıyla birlikte...

Ben ise bu terk ediş karşısında, hiçbir tereddüt etmeden, arkadaşlarımla yılbaşı geçirme planımı iptal ederek kızlarımla birlikte kalmaya karar verdim. Son 2 yıldır yaptığım gibi... O süre boyunca, onların annesi kendi hayatını kızlarının önüne koymayı seçmişti.

5) "Tatil" bitince kızları benden tekrar almak istedi ve beni kızları ona teslim etmeye zorladı. 20 gün boyunca telefon görüşmeleri yaparak kızlarımı manipüle etti. Ancak kızlarım bana, annenin evine gitmek istemediklerini söylediler. Çünkü benim yanımda mutlu olduklarını, kendi yaşlarındaki çocuklarla eğlenceli bir ortamda olduklarını ifade ettiler. Bu süreçte, kızlarıma anneleri hakkında kötü bir söz ya da olumsuz bir davranışta bulunmadım.

6) Durum burada bitmedi... Annesi, kızlarına 5 Ocak'ta onları alacağını söylemişti. Kızlarım hazırlanmış ve onu bekliyorlardı. Ancak, bir kez daha onları yüzüstü bıraktı ve avukatlarımın 6 Ocak'ta müdahalesiyle, anneleri kızlarını bir benzin istasyonundan alabildi.

7) Kızlarıma, anneleri hakkında asla kötü konuşmam. Onlara, ailemizi yıkanın, üç yıl boyunca sevgilisi olan ve daha sonra "sevgilisi" olarak tanıtılan kişi olduğunu söylemem. O kişi yüzünden anneleri, kızlar Türkiye'de okula giderken, iki yıl boyunca Arjantin'de yaşadı. Aslında, o kişi sadece sevgilisi hapiste olduğu üç ay boyunca Arjantin'de değildi.

8) "Sevgili" hakkında bilinmesini isterim ki, o kişi, Ocak 2023'te Dubai'de bir Senegal asıllı oyuncuyla buluştu. Aynı zamanda oğlunun doğum günü kutlanıyordu ve o kişi doğum günü bitmek üzereyken, 23:30'da kutlamaya katıldı. Yani oğlunun doğum günü bitmeden sadece 30 dakika önce geldi.