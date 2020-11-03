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03 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri İclal Aydın’ın yeğenleri İzmir depreminde hayatını kaybetti! Paylaşımı yürek yaktı İclal Aydın’ın yeğenleri İzmir depreminde hayatını kaybetti! Paylaşımı yürek yaktı
İclal Aydın'ın kuzeni Tülin Alpgündüz'ün ikizleri Sayra ve Çınar, İzmir depreminde hayatını kaybetti. İclal Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikizlere veda etti. Aydın'ın paylaşımı yürekleri yaktı.
Giriş Tarihi: 03.11.2020 17:14 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 17:15
Tülin-Alican Alpgündüz çiftinin günlerdir müjdeli haber beklenen tüp bebek ikizlerinden Türkiye'yi üzen haber geldi. Depremin vurduğu Rıza Bey Apartmanı'nda oldukları bilinen Çınar ve Sayra Alpgündüz'ün cansız bedenlerine önceki gün ulaşıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ebeveynlerinin beş yıl süren evlat hasreti sonrasında tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen ikiz çocukları Çınar ve Sayra, depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda birlikte hayata veda etti. Evde ders çalışırken depreme yakalanan ve acı haberleri alınan ikizler için gözyaşları sel oldu.
Oyuncu İclal Aydın, kuzeni Tülin'in ikizleri Sayra ve Çınar Alpgündüz'e böyle veda etti:
"Nasıl anlatılır, nasıl yazılır bilemiyorum. Anneleri Tülin çocukluğumuzda oyunlar kurduğumuz, kalabalık yaz tatillerimizde koyun koyuna uyuduğumuz kuzenim.
Cumartesi öğleden sonra 'çocukların sesini duymuşlar, yaşıyorlarmış' haberi geldi kardeşimden. Dünyalar bizim oldu. Sonra umutlu ve sevinçli bir bekleyiş başladı. Gece oluyor, saatler geçiyor. Bütün aile birbirimize soruyoruz. Yeni bir haber var mı?
Sonra... Sonrasını biliyorsunuz. Sessizliğin içindeki kabulleniş. Depremin ilk dakikasından bu yana kimlerle konuştum, neler olup bitti bulanık bir rüya gibi şu anda.