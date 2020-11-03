İclal Aydın’ın yeğenleri İzmir depreminde hayatını kaybetti! Paylaşımı yürek yaktı

Cumartesi öğleden sonra 'çocukların sesini duymuşlar, yaşıyorlarmış' haberi geldi kardeşimden. Dünyalar bizim oldu. Sonra umutlu ve sevinçli bir bekleyiş başladı. Gece oluyor, saatler geçiyor. Bütün aile birbirimize soruyoruz. Yeni bir haber var mı?

