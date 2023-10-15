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Haberler Galeri İçinde yok yok! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin süper lüks villası hayran bıraktı

İçinde yok yok! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin süper lüks villası hayran bıraktı

2021 yılında nikah masasına oturan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerini kucağına almak için gün saymaya başladı. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam eden çiftin Zekeriyaköy'deki 4 katlı villasıyla gündem oldu. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin süper lüks evini görenler hayran kaldı.

Giriş Tarihi: 15.10.2023 16:33 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 16:33
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İçinde yok yok! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin süper lüks villası hayran bıraktı

Uzun süreli birlikteliklerini 2021 yılında nikah masasına taşıyan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz haftalarda ikiz bebek müjdesi vermişti.

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İçinde yok yok! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin süper lüks villası hayran bıraktı

5 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

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İçinde yok yok! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin süper lüks villası hayran bıraktı

Her paylaşımı büyük beğeni toplayan ünlü çiftin Zekariyaköy'deki 4 katlı lüks villası da sosyal medyada gündem oldu. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin evini görenler hayran kaldı.

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İçinde yok yok! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin süper lüks villası hayran bıraktı

Derya Tuna, İbrahim Tatlıses'ten ayrılırken eşinin kendisine bırakmış olduğu evlerden birini düğün hediyesi olarak oğluna bıraktı.

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İçinde yok yok! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin süper lüks villası hayran bıraktı

Bu ev, İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin şu anda oturdukları Zekeriyaköy'deki evleri...