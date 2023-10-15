İçinde yok yok! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin süper lüks villası hayran bıraktı

2021 yılında nikah masasına oturan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerini kucağına almak için gün saymaya başladı. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam eden çiftin Zekeriyaköy'deki 4 katlı villasıyla gündem oldu. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin süper lüks evini görenler hayran kaldı.