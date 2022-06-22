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İçimizdeki Ateş’in yıldızı Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle fenomen haline gelen Ceren Benderlioğlu, sevenlerini heyecanlandırdı. atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan İçimizdeki Ateş dizisiyle ekrana dönen güzel oyuncu yeniden gündeme oturdu. Emir Benderlioğlu ile evli olan Benderlioğlu hayranları tarafından yakın takibe alındı. Güzel oyuncunun yıllar önce başka bir oyuncu ile evli olduğunu görenler şoke oldu. İşte Ceren Benderlioğlu'nun eski eşi...

Giriş Tarihi: 22.06.2022 11:29 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022 11:29
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İçimizdeki Ateş’in yıldızı Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı

atv'nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş ile ekrana geri dönen Ceren Benderlioğlu hakkındaki gerçekle şaşırttı.

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İçimizdeki Ateş’in yıldızı Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı

Dizide abisini canlandıran Emir Benderlioğlu ile evli olan ve bir çocuğu olan Benderlioğlu'nun yıllar önce kiminle evli olduğunu görünce çok şaşıracaksınız.

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İçimizdeki Ateş’in yıldızı Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı

İşte EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu'nun eski eşi...

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İçimizdeki Ateş’in yıldızı Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı

OKTAY KAYNARCA - MELEK ANGUN

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İçimizdeki Ateş’in yıldızı Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı

OKTAY KAYNARCA - MELEK ANGUN