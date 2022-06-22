İçimizdeki Ateş’in yıldızı Ceren Benderlioğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle fenomen haline gelen Ceren Benderlioğlu, sevenlerini heyecanlandırdı. atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan İçimizdeki Ateş dizisiyle ekrana dönen güzel oyuncu yeniden gündeme oturdu. Emir Benderlioğlu ile evli olan Benderlioğlu hayranları tarafından yakın takibe alındı. Güzel oyuncunun yıllar önce başka bir oyuncu ile evli olduğunu görenler şoke oldu. İşte Ceren Benderlioğlu'nun eski eşi...