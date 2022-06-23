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Haberler Galeri İçimizdeki Ateş dizisinin Hale Vural'ı İpek Filiz Yazıcı sosyal medyayı salladı! Bu fotoğrafı gören şaştı kaldı

İçimizdeki Ateş dizisinin Hale Vural'ı İpek Filiz Yazıcı sosyal medyayı salladı! Bu fotoğrafı gören şaştı kaldı

atv ekranlarında yayınlanacak, yapımını Fabrika Yapım'ın, yapımcılığını Öner Arslanel'in üstlendiği 'İçimizdeki Ateş' dizisi hayranlarıyla buluşuyor. Yaz ekranına damgasını vuracak 'İçimizdeki Ateş' dizisinde Hale Vural karakteriyle takipçilerinin karşısına çıkan İpek Filiz Yazıcı sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 23.06.2022 12:51 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022 12:51
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İçimizdeki Ateş dizisinin Hale Vural’ı İpek Filiz Yazıcı sosyal medyayı salladı! Bu fotoğrafı gören şaştı kaldı

atv'nin yeni dizisi "İçimizdeki Ateş" hayranlarıyla buluşuyor.

İÇİMİZDEKİ ATEŞ OYUNCULARI

Yapımını Fabrika Yapım'ın, yapımcılığını Öner Arslanel'in üstlendiği 'İçimizdeki Ateş' dizisinde Burak Sevinç, Ceren Benderlioğlu, İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören, Gizem Arıkan, Demirhan Demircioğlu, Bilgesu Kural gibi isimler boy gösterecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İçimizdeki Ateş dizisinin Hale Vural’ı İpek Filiz Yazıcı sosyal medyayı salladı! Bu fotoğrafı gören şaştı kaldı

İÇİMİZDEKİ ATEŞ KONUSU

Hukuk fakültesinden mezun olmuş genç avukat adayları Mert, Bahar, Hale ve Ege zorlu elemelerden geçerek Ünlü Avukat Doğan Yener ve eşi Tülin Tan'ın yanında staja başlarlar. Staj süresince beladan uzak kalmaları gerekmektedir. Hayat onları bu yolculukta türlü engellerle sınarken, Doğan ve Tülin'in yol göstericiliği ile hedeflerine ulaşabilme serüvenlerini ve bu yolda neler kazanıp nelerden vazgeçeceklerini hep birlikte göreceğiz…

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İçimizdeki Ateş dizisinin Hale Vural’ı İpek Filiz Yazıcı sosyal medyayı salladı! Bu fotoğrafı gören şaştı kaldı

Dizide Hale Vural karakterini canlandıran İpek Filiz Yazıcı sosyal medyayı salladı. Yazıcı'nın yıllar önce de kamera karşısına geçtiği ortaya çıktı.

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İçimizdeki Ateş dizisinin Hale Vural’ı İpek Filiz Yazıcı sosyal medyayı salladı! Bu fotoğrafı gören şaştı kaldı

İşte İpek Filiz Yazıcı'nın ve ünlü isimlerin sizler için derlediğimiz çocukluk fotoğrafları…

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İçimizdeki Ateş dizisinin Hale Vural’ı İpek Filiz Yazıcı sosyal medyayı salladı! Bu fotoğrafı gören şaştı kaldı

Fahriye Evcen