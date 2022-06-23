23 Haziran 2022, Perşembe
İçimizdeki Ateş dizisinin Hale Vural'ı İpek Filiz Yazıcı sosyal medyayı salladı! Bu fotoğrafı gören şaştı kaldı
atv ekranlarında yayınlanacak, yapımını Fabrika Yapım'ın, yapımcılığını Öner Arslanel'in üstlendiği 'İçimizdeki Ateş' dizisi hayranlarıyla buluşuyor. Yaz ekranına damgasını vuracak 'İçimizdeki Ateş' dizisinde Hale Vural karakteriyle takipçilerinin karşısına çıkan İpek Filiz Yazıcı sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 23.06.2022 12:51 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022 12:51
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