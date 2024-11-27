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Icardi'nin paylaşımına bomba yorum! "Wanda gitti kamerayı bırak"

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile Wanda Nara, magazin gündeminden düşmüyor. Icardi, önceki paylaşımında Nara'nın kendisini rahatsız ettiğini iddia etmişti. Nara ise Icardi'nin çektiği videoda makyajsız görüntülenmişti. Yeni paylaşım yapan ünlü futbolcunun elinde fotoğraf makinesi görüldü. O paylaşıma ise bomba yorum takipçisinden geldi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.11.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 10:46
Icardi’nin paylaşımına bomba yorum! Wanda gitti kamerayı bırak

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, bir kez daha magazin gündemine oturdu. Ünlü futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile karşı karşıya geldiği maçta sakatlanarak, sezonu kapatmıştı.

Icardi’nin paylaşımına bomba yorum! Wanda gitti kamerayı bırak

Daha önce Wanda Nara'nın kendisini rahatsız ettiğini iddia ederek, "Her kuralı ihlal ediyor, üstüme atladı, telefonumu elimden almak için... Beni taciz ediyor" şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

Icardi’nin paylaşımına bomba yorum! Wanda gitti kamerayı bırak

Icardi, ayrıca Nara'nın evinin önünde 2 saat boyunca durarak kendisini taciz ettiğini belirttiği bir fotoğraf paylaşmış ve "Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi savunmak adına bunu söylemek istiyorum" demişti.

Icardi’nin paylaşımına bomba yorum! Wanda gitti kamerayı bırak

Icardi'nin evinde makyajsız ve filtresiz görüntülenen Wanda Nara'nın hali görenleri ise şoke etmişti.

Icardi’nin paylaşımına bomba yorum! Wanda gitti kamerayı bırak

Yeni bir paylaşımda daha bulunan ünlü futbolcu, elinde fotoğraf makinesiyle poz verdi.

Icardi’nin paylaşımına bomba yorum! Wanda gitti kamerayı bırak

Binlerce beğeni alan paylaşım, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Icardi’nin paylaşımına bomba yorum! Wanda gitti kamerayı bırak

Bir kullanıcı ise, Icardi'ye "Abi Wanda gitti, kamerayı bırak artık" şeklinde esprili bir yorum yaptı.

Icardi’nin paylaşımına bomba yorum! Wanda gitti kamerayı bırak

Mauro Icardi'nin son paylaşımı