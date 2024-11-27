27 Kasım 2024, Çarşamba
Icardi'nin paylaşımına bomba yorum! "Wanda gitti kamerayı bırak"
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile Wanda Nara, magazin gündeminden düşmüyor. Icardi, önceki paylaşımında Nara'nın kendisini rahatsız ettiğini iddia etmişti. Nara ise Icardi'nin çektiği videoda makyajsız görüntülenmişti. Yeni paylaşım yapan ünlü futbolcunun elinde fotoğraf makinesi görüldü. O paylaşıma ise bomba yorum takipçisinden geldi.
Giriş Tarihi: 27.11.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 10:46