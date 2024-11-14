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Wanda Nara hamile mi? Açıklama gecikmedi! Icardi karakolluk oldu

Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan, Rapçi L - Gante ile ilişki yaşayan Wanda Nara hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Kendisinden 13 yaş küçük rapçi sevgilisi L-Gante ile samimi görüntüler veren Nara, hakkında çıkan hamilelik iddialarına yanıt verdi. Tüm bunların ardından özel uçakla Nara'nın yanına giden Icardi'nin de karakolluk olduğu iddia edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.11.2024 13:06 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 13:29
Icardi’den ayrılan Wanda Nara hamile mi? Açıklama gecikmedi!

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ve boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara, magazin gündeminden düşmek bilmiyor...

Icardi’den ayrılan Wanda Nara hamile mi? Açıklama gecikmedi!

Sevgilisi rapçi L-Gante ile samimi görüntüler veren Wanda Nara hakkında atılan iddialara bir yenisi daha eklendi.

Icardi’den ayrılan Wanda Nara hamile mi? Açıklama gecikmedi!

Arjantin basını, Wanda Nara'nın L - Gante'den 3 aylık hamile olduğunu ve erkek bebek beklediğini iddia etti.

Icardi’den ayrılan Wanda Nara hamile mi? Açıklama gecikmedi!

Tüm bunların ardından Nara'dan yanıt gecikmedi. Wanda Nara, hamilelik iddiasını sosyal medya üzerinden kesin bir dille yalanladı.

Icardi’den ayrılan Wanda Nara hamile mi? Açıklama gecikmedi!

İddiaların ardından Icardi'nin özel uçakla Arjantin'e gittiği öğrenildi. Yıldız oyuncunun Arjantin'e gider gitmez, ilk iş olarak boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara'nın Avenida Del Libertador'daki evine gittiği ifade edildi.

Icardi’den ayrılan Wanda Nara hamile mi? Açıklama gecikmedi!

Arjantin basınındaki haberlere göre; Nara'nın hamile olduğu yönünde çıkan haberlere Mauro Icardi'nin çok sinirlendiği ve tepki gösterdiği iddia edildi.

Wanda Nara hamile mi? Açıklama gecikmedi! Icardi karakolluk oldu

Bunun üzerine Nara'nın 13B Polis Karakolu'na Mauro Icardi'yi acil şikayet dilekçesi aracılığıyla şikayet ettiği ifade edildi.

Wanda Nara hamile mi? Açıklama gecikmedi! Icardi karakolluk oldu

Bu konunun da Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosfeld tarafından doğrulandığı iddia edildi. Arjantin'in yüksek tirajlı gazetelerinden Ambito'da yer alan habere göre ise, mahkeme, Icardi'den Wanda'Nara'ya yönelik rahatsız edici eylemlerden kaçınmasını ve 15 Kasım'da Arjantin saati ile saat 10:00'da görülecek mahkemeye gelmesini emretti.

Wanda Nara hamile mi? Açıklama gecikmedi! Icardi karakolluk oldu

Diğer yandan Icardi, Tottenham maçında geçirdiği sakatlığın ardından sezonu kapatmıştı. Nara da Icardi'ye sakatlığı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ilettiği mesajın ekran görüntüsünü sosyal medyadan ifşa etmişti...

''Mauro, sakatlığın için çok üzgünüm. Dizin bir süre önce kötüydü, şimdi tamamen gitti. İyileşeceğine eminim. Bir ihtiyacın olursa ben buradayım. En iyi doktorlar Roma'da, oraya gitmeyi ihmal etme, iyileşmen çok önemli. Her şey yoluna girecek. Bir ihtiyacın olursa lütfen söyle, bana güvenebilirsin.''

Icardi’den ayrılan Wanda Nara hamile mi? Açıklama gecikmedi!

Icardi'nin Nara'ya attığı mesajda ise şu ifadeler yer almıştı:

"Her şeyi değiştirebilirim, bunu yapabilirim ama ne için? Hayat devam ediyormuş gibi davranmak mı? Bunu istemiyorum. Tek amacım huzurlu bir hayat yaşamak, anın tadını çıkarmak, çocuklarımla keyif almak, bunca yıldır elde ettiğimiz ve inşa ettiğimiz her şeyin tadını çıkarmak... Kendine değer ver, bize değer ver ve mutlu olmamıza izin ver. Sana tekrar söylüyorum, bütün bunları hayatımın kadınıyla bu dünyadaki her şeyden çok sevdiğim kadınla yapmak istiyorum. Sen benim hem zayıflığım hem de gücümsün. Sen güzel prensesimsin ve düğün günümüzde büyükannene söz verdiğim gibi, sonsuza kadar... Kendine iyi bak."