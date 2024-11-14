14 Kasım 2024, Perşembe
Wanda Nara hamile mi? Açıklama gecikmedi! Icardi karakolluk oldu
Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan, Rapçi L - Gante ile ilişki yaşayan Wanda Nara hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Kendisinden 13 yaş küçük rapçi sevgilisi L-Gante ile samimi görüntüler veren Nara, hakkında çıkan hamilelik iddialarına yanıt verdi. Tüm bunların ardından özel uçakla Nara'nın yanına giden Icardi'nin de karakolluk olduğu iddia edildi.
Giriş Tarihi: 14.11.2024 13:06 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 13:29