İbrahim Tatlıses’ten yeni aşk açıklaması! Gülçin Karakaya’yı unutamamıştı...

Daha önceki evliliklerinden 7 çocuğu olan İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz yıl kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile birliktelik yaşamıştı. Sessiz sedasız ayrılan ikilinin arasına Tatlıses'in iddiasına göre ilk eşi Adalet Sara girmişti. Aşk acısı çektiği iddia edilen İbrahim Tatlıses'in, Gülçin Karakaya'ya şarkı yazdığı bile ileri sürülmüştü. Tatlıses aşk açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü.