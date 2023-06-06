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İbrahim Tatlıses’ten yeni aşk açıklaması! Gülçin Karakaya’yı unutamamıştı...

Daha önceki evliliklerinden 7 çocuğu olan İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz yıl kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile birliktelik yaşamıştı. Sessiz sedasız ayrılan ikilinin arasına Tatlıses'in iddiasına göre ilk eşi Adalet Sara girmişti. Aşk acısı çektiği iddia edilen İbrahim Tatlıses'in, Gülçin Karakaya'ya şarkı yazdığı bile ileri sürülmüştü. Tatlıses aşk açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü.

Giriş Tarihi: 06.06.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 11:52
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İbrahim Tatlıses’ten yeni aşk açıklaması! Gülçin Karakaya’yı unutamamıştı...

Geçtiğimiz yıl asistanı Gülçin Karakaya ile birliktelik yaşayan İbrahim Tatlıses, ilişkisini sessiz sedasız sonlandırmıştı.

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İbrahim Tatlıses’ten yeni aşk açıklaması! Gülçin Karakaya’yı unutamamıştı...

"AŞK HAYATINI BIRAKTIM"

Bir magazin programına telefonla bağlanan İbrahim Tatlıses'ten aşk açıklaması geldi. Yeni şarkı yazdığını belirten İmparator, "Yeni bir aşk mı var yoksa?" sorusuna ise Tatlıses, "Aşk hayatını bıraktım" diyerek yanıt verdi.

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İbrahim Tatlıses’ten yeni aşk açıklaması! Gülçin Karakaya’yı unutamamıştı...

Son olarak kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk yaşadığı iddia edilen İbrahim Tatlıses'in aşk acısı çektiği iddia edilmişti.

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İbrahim Tatlıses’ten yeni aşk açıklaması! Gülçin Karakaya’yı unutamamıştı...

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, daha önce 'asistanım' dediği Gülçin Karakaya ile 1.5 yıl önce aşk yaşamaya başlamıştı. "Resmi nikah yok, bizimki gönül evliliği" diyen Tatlıses'in sevgilisinden ayrılması şaşkınlık yaratmıştı. İbrahim Tatlıses yeni bir şarkı yazdı. İddiaya göre o şarkı Gülçin Karakaya'ya yazıldı.

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İbrahim Tatlıses’ten yeni aşk açıklaması! Gülçin Karakaya’yı unutamamıştı...

İŞTE ŞARKI SÖZLERİ

"Hastalandım aramadın vefasız, aramanı çok bekledim vicdansız, seviyorum ulan seni kitapsız, seviyorsun sen de beni imansız"