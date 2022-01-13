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İbrahim Tatlıses’ten olay Gülçin Karakaya paylaşımı! Açtı ağzını yumdu gözünü

İbrahim Tatlıses gönlünü kendisinden 43 yaş küçük sevgilisine kaptırmış, ikilinin aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İkili bir süre önce yollarını ayırmıştı. Karakaya ile barışmak isteyen Tatlıses, aldığı cevapla yıkıldı. Eski sevgilisine tepki gösteren usta sanatçı, yaptığı paylaşımla şaşırttı.

Giriş Tarihi: 13.01.2022 15:42 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 15:42
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İbrahim Tatlıses’ten olay Gülçin Karakaya paylaşımı! Açtı ağzını yumdu gözünü

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle evlendiğini söyleyen Tatlıses bir süre önce Karakaya ile sessiz sedasız yollarını ayırdı.

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İbrahim Tatlıses’ten olay Gülçin Karakaya paylaşımı! Açtı ağzını yumdu gözünü

Show programının çekimleri için sık sık İstanbul'a gelen Tatlıses, iddiaya göre sevgilisiyle yeniden barışmak istedi. Karakaya bu isteği geri çevirdi.

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İbrahim Tatlıses’ten olay Gülçin Karakaya paylaşımı! Açtı ağzını yumdu gözünü

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan ünlü türkücü, isim vermeden eski sevgilisine sitem etti.

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İbrahim Tatlıses’ten olay Gülçin Karakaya paylaşımı! Açtı ağzını yumdu gözünü

Twitter'dan 'Bazıları da vardır ki hiçbir şey yaşatmamışsa onları ne yapacaksın mesela? Ya hepten sileceksin ya da hiç anmayacaksın! Çünkü onlar anılmaya bile değmezler. İşte Allah insanları onlardan etmesin hele nankör hiç etmesin!' mesajını paylaştı.

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İbrahim Tatlıses’ten olay Gülçin Karakaya paylaşımı! Açtı ağzını yumdu gözünü

Öte yandan; İbrahim Tatlıses, daha önce takipçilerine ilginç bir soru sormuştu.