13 Ocak 2022, Perşembe
İbrahim Tatlıses’ten olay Gülçin Karakaya paylaşımı! Açtı ağzını yumdu gözünü
İbrahim Tatlıses gönlünü kendisinden 43 yaş küçük sevgilisine kaptırmış, ikilinin aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İkili bir süre önce yollarını ayırmıştı. Karakaya ile barışmak isteyen Tatlıses, aldığı cevapla yıkıldı. Eski sevgilisine tepki gösteren usta sanatçı, yaptığı paylaşımla şaşırttı.
Giriş Tarihi: 13.01.2022 15:42 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 15:42
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