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İbrahim Tatlıses'ten olay sözler: 'Hepsini ifşa edeceğim'

İmparator İbrahim Tatlıses, yıllar sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı tartışmayla uzun süre gündemdeydi. Oğlu İdo Tatlıses ve eski hayat arkadaşı Derya Tuna ile Zekeriyaköy'de kahvaltı yapan Tatlıses, mekan çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tatlıses "Her şeyi açıklayacağım. Herkesi ifşa edeceğim." sözleriyle magazin gündemine bomba gibi düştü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.10.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 09:42
İbrahim Tatlıses’ten göndermeli açıklama: ’Ben iyi bir babayım bir tanesi hariç...’

Geçtiğimiz aylarda büyük oğlu Ahmet Tatlıses ile arasındaki sorunları çözerek buzları eriten İbrahim Tatlıses, şimdi de 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı gerginlikle dikkat çekiyor.

İbrahim Tatlıses’ten göndermeli açıklama: ’Ben iyi bir babayım bir tanesi hariç...’

Dilan Çıtak, geçtiğimiz haftalarda bir magazin programına bağlanarak babası İbrahim Tatlıses ile arasındaki sorunları gözyaşları içinde anlattı. Programda, babasının evlat ayrımcılığı yaptığını vurguladı. Tatlıses de yayın sırasında bir mesaj yollayarak "Dilan Çıtak'ın tek derdi İdo Bey" dedi.

İbrahim Tatlıses’ten göndermeli açıklama: ’Ben iyi bir babayım bir tanesi hariç...’

Bunların üzerine Çıtak, sosyal medyada 'Tatlıses' soyadını değiştirmek istediğini açıkladı.

İbrahim Tatlıses’ten göndermeli açıklama: ’Ben iyi bir babayım bir tanesi hariç...’

Son oloarak İbrahim Tatlıses, İdo Tatlıses ve Derya Tuna ile Zekeriköy'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Kahvaltı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tatlıses, miras yüzünden küs olduğu kızı Dilan Çıtak ile ilgili bomba açıklamalarda bulundu.

İbrahim Tatlıses’ten göndermeli açıklama: ’Ben iyi bir babayım bir tanesi hariç...’

Tatlıses, şunları söyledi: "Üç kızım var. Dördüncüyü saymıyorum. Hiçbiri ahlaksız değil. Ben tüm evlatlarıma karşı iyi bir babayım, bir kişi hariç. Ben babamdan bir şey getirmedim, Allah verdi"