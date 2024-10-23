23 Ekim 2024, Çarşamba
İbrahim Tatlıses'ten olay sözler: 'Hepsini ifşa edeceğim'
İmparator İbrahim Tatlıses, yıllar sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı tartışmayla uzun süre gündemdeydi. Oğlu İdo Tatlıses ve eski hayat arkadaşı Derya Tuna ile Zekeriyaköy'de kahvaltı yapan Tatlıses, mekan çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tatlıses "Her şeyi açıklayacağım. Herkesi ifşa edeceğim." sözleriyle magazin gündemine bomba gibi düştü.
Giriş Tarihi: 23.10.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 09:42