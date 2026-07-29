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İbrahim Tatlıses'ten 'altın ufağım' dediği kızıyla yeni paylaşım

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fizik tedavi sürecini sürdüren İbrahim Tatlıses, Bodrum'da en küçük kızı Elif Ada Tatlıses ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. "Altın ufağımla" notuyla yayımlanan kare, kısa sürede yoğun ilgi gördü.

İbrahim Tatlıses'ten 'altın ufağım' dediği kızıyla yeni paylaşım 1

Geçirdiği sağlık sorunlarının ardından fizik tedavi sürecini sürdüren İbrahim Tatlıses, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Instagram hesabını aktif kullanan usta sanatçı, en küçük kızı Elif Ada Tatlıses ile çekilen karesini takipçileriyle paylaştı.

İbrahim Tatlıses'ten 'altın ufağım' dediği kızıyla yeni paylaşım 2

BABA-KIZ KAHVALTIDA BULUŞTU

Tatlıses, Ayşegül Yıldız ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Elif Ada ile Bodrum'da bir araya geldi. Baba-kızın birlikte yaptığı kahvaltı sırasında çekilen fotoğrafı Instagram hesabından yayımlayan sanatçı, paylaşımına "Altın ufağımla Bodrum'da kahvaltıdayız." notunu düştü.

İbrahim Tatlıses'ten 'altın ufağım' dediği kızıyla yeni paylaşım 3

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım, takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları, baba-kızın samimi karesine çok sayıda yorum yaparken, Elif Ada Tatlıses'in son hali de dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses'ten 'altın ufağım' dediği kızıyla yeni paylaşım 4

ELİF ADA TATLITSES'İN SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

13 yaşındaki Elif Ada Tatlıses'in boyunun yaklaşık 1,80 metreye ulaştuğu yönündeki iddialar daha önce magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. Voleybolla ilgilendiği bilinen Elif Ada'nın son görüntüsü de sosyal medyada gündem oldu.

İbrahim Tatlıses'ten 'altın ufağım' dediği kızıyla yeni paylaşım 5

AYŞEGÜL YILDIZ İLE 2011 YILINDA EVLENDİ

İbrahim Tatlıses, 2011 yılında uğradığı silahlı saldırının ardından tedavi gördüğü Maltepe Romatem Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Ayşegül Yıldız ile evlenmişti.

İbrahim Tatlıses'ten 'altın ufağım' dediği kızıyla yeni paylaşım 6

Çift, 2013 yılında anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Bu evlilikten Elif Ada adında bir kız çocukları bulunuyor. Tatlıses'in kızıyla paylaştığı son fotoğraf, sosyal medyada sevenlerinden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

İbrahim Tatlıses'ten 'altın ufağım' dediği kızıyla yeni paylaşım 7

"EDA ERDEM'İ ÖRNEK ALIYOR"

Spora olan ilgisiyle de bilinen Elif Ada Tatlıses'in voleybol oynadığı ve formasında 14 numarayı tercih ettiği görüldü. Annesi Ayşegül Yıldız, daha önce yaptığı bir paylaşımda kızının milli voleybolcu Eda Erdem'i örnek aldığını açıklamıştı.

Yıldız, paylaşımında, "Forma numarası 14, Eda Erdem ablasını örnek alıyor." ifadelerini kullanmış, Elif Ada'nın voleybola olan ilgisini takipçileriyle paylaşmıştı.

İbrahim Tatlıses'ten 'altın ufağım' dediği kızıyla yeni paylaşım 8

"ŞAHANE BAŞARILARIN OLSUN"

Kızının gelişimini gururla paylaşan Ayşegül Yıldız, Elif Ada'nın boyunun 12 yaşındayken 1,80 metreye ulaştığını belirterek duygusal bir mesaj yayımlamıştı.

Yıldız, paylaşımında, "Boy 1.80, 12 yaşında beni geçti. Forma numarası 14, Eda Erdem ablasını örnek alıyor. Yolun hep açık, şahane başarıların olsun çiçeğim." ifadelerine yer vermişti.

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