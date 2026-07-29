İbrahim Tatlıses'ten 'altın ufağım' dediği kızıyla yeni paylaşım

Fizik tedavi sürecini sürdüren İbrahim Tatlıses, Bodrum'da en küçük kızı Elif Ada Tatlıses ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. "Altın ufağımla" notuyla yayımlanan kare, kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Geçirdiği sağlık sorunlarının ardından fizik tedavi sürecini sürdüren İbrahim Tatlıses, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Instagram hesabını aktif kullanan usta sanatçı, en küçük kızı Elif Ada Tatlıses ile çekilen karesini takipçileriyle paylaştı.

BABA-KIZ KAHVALTIDA BULUŞTU Tatlıses, Ayşegül Yıldız ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Elif Ada ile Bodrum'da bir araya geldi. Baba-kızın birlikte yaptığı kahvaltı sırasında çekilen fotoğrafı Instagram hesabından yayımlayan sanatçı, paylaşımına "Altın ufağımla Bodrum'da kahvaltıdayız." notunu düştü.

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım, takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları, baba-kızın samimi karesine çok sayıda yorum yaparken, Elif Ada Tatlıses'in son hali de dikkat çekti.

ELİF ADA TATLITSES'İN SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ 13 yaşındaki Elif Ada Tatlıses'in boyunun yaklaşık 1,80 metreye ulaştuğu yönündeki iddialar daha önce magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. Voleybolla ilgilendiği bilinen Elif Ada'nın son görüntüsü de sosyal medyada gündem oldu.