CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

İbrahim Tatlıses'in torunundan şoke eden sözler: "Tetikçi tuttu, kayıtları var"

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Tatlıses ailesinde sular durulmuyor! İbrahim Tatlıses ile büyük oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki yıllardır süregelen gerilime, bu kez torun Mert Tatlıses dahil oldu. Dedesini hedef alan Mert Tatlıses, "Babamı vurdurmak için tetikçi tuttu" iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen bir suçlamada bulundu.

İbrahim Tatlıses'in torunundan şoke eden sözler: "Tetikçi tuttu, kayıtları var" 1

İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki miras ve mal varlığı tartışmalarıyla başlayan "Baba-oğul kavgası" çok daha ağır bir boyuta taşındı. Bugüne kadar sessiz kalmayı tercih eden torun Mert Tatlıses, dedesi İbrahim Tatlıses hakkında kan donduran iddialar ortaya attı.

İbrahim Tatlıses'in torunundan şoke eden sözler: "Tetikçi tuttu, kayıtları var" 2

KAN DONDURAN İDDİA: "BABAM İÇİN TETİKÇİ TUTTU"

TAKVİM'den Aydın Hamza'nın haberine göre; Mert Tatlıses, dedesinin öz babası Ahmet Tatlıses'i öldürtmek için 50 bin dolar karşılığında tetikçi tuttuğunu ve "Önüme kanlı gömleği gelsin" diyerek ölüm büyüsü yaptırdığını iddia etti.

İbrahim Tatlıses'in torunundan şoke eden sözler: "Tetikçi tuttu, kayıtları var" 3

Mert Tatlıses açıklamasında,"İbrahim Bey yani öz dedem babam için tetikçi tuttu. Ölüm büyüsü yaptı. 'Kanlı gömleği önüme gelsin' dedi, kayıtları var. Zamanında kimlere 50 bin dolar verildi, kimler vurduruldu hepsinin belgesi var" dedi.

İbrahim Tatlıses'in torunundan şoke eden sözler: "Tetikçi tuttu, kayıtları var" 4

''ASENA'NIN VURULMA OLAYI ÇOK BAŞKA''

Ayrıca Ahmet Tatlıses'in oğlu Mert Tatlıses, oryantal Asena'nın vurulma olayıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı:

''Asena hanımın vurulma olayı ise çok başka. Aile içinde başkalarının el attığı bir olay."

İbrahim Tatlıses'in torunundan şoke eden sözler: "Tetikçi tuttu, kayıtları var" 5

TAHLİYE DAVASI VE TAZMİNAT

Baba-oğul ve torun arasındaki gerilimin fitili, geçtiğimiz yıl İbrahim Tatlıses'in torunu Mert'e açtığı "haksız işgal" davasıyla ateşlenmişti. Mahkeme, Mert Tatlıses'in dedesine ait daireyi boşaltmasına ve 370 bin 346 TL tazminat ödemesine karar vermişti. Tatlıses bu süreçte oğlu Ahmet'e, "Babalığın nasıl yapıldığını öğrensin" diyerek sitem etmişti.

İbrahim Tatlıses'in torunundan şoke eden sözler: "Tetikçi tuttu, kayıtları var" 6

Elektronik Kelepçe ve Tehdit Davaları

İbrahim Tatlıses ile büyük oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki hukuk savaşı sadece evle sınırlı değil:

Marka davası: Tatlıses, "Tatlıses" markasını izinsiz kullandığı gerekçesiyle oğluna dava açtı.

Elektronik kelepçe: Kendisini tehdit ettiği iddiasıyla mahkemeye başvuran İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı ve mahkeme Ahmed Salim Tatlıses'e elektronik kelepçe takılmasına hükmetmişti.

İbrahim Tatlıses'in torunundan şoke eden sözler: "Tetikçi tuttu, kayıtları var" 7

"AKLİ MELEKEM O ZAMAN YERİNDE DEĞİLDİ"

İbrahim Tatlıses, verdiği bir konserde ise "akli melekelerinin yerinde olmadığı" gerekçesiyle kendisine vasi davası açan oğlu Ahmet Tatlıses hakkında dinleyicilerine dert yanmıştı:

"Bir baba da evladı için bebektir. Belli bir yaştan sonra bebeğe dönüşür. Hele o ilk bebek var ya, ilk bebek. İlk bebeği yaptık, dedi ki 'Babamın akli melekesi yerinde değil'. Hakime ne dedim biliyor musunuz? 'Sayın hakimim, benim ne zaman akli melekem yerinde değildi biliyor musunuz; bunu annesiyle yaptığım zaman.' Akli melekem o zaman yerinde değildi. Olsaydı zaten yapmazdım. Bir evlat babaya böyle yapar mı? Keşke benim babam yaşasaydı, elini ayağını öperdim"

İbrahim Tatlıses'in torunundan şoke eden sözler: "Tetikçi tuttu, kayıtları var" 8

"BİR SANDALYE BİLE BIRAKMAYACAĞIM"

Davalık olan baba-oğul son olarak Tatlıses'in miras açıklamasıyla gündeme gelmişti. Ünlü türkücü, Ahmet Tatlıses hakkında, "Ahmet'e bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değil çünkü" ifadelerini kullanarak, miras bırakmayacağını söylemişti.

İbrahim Tatlıses'in torunundan şoke eden sözler: "Tetikçi tuttu, kayıtları var" 9

AHMET TATLISES'TEN "DEMANS" İDDİASI

Ahmet Tatlıses, bu sözler üzerine yaptığı açıklamada,"Evladın da babaya, babanın da evlada nefreti olamaz. İbrahim Bey'in rahatsızlıkları var. Bu rahatsızlar ona bunları söyletiyor. Demans başlangıcı olabilir. Unutkanlık durumları bunun göstergesi. Mal-mülk olaylarıyla ilgili söylediklerinin çoğu gerçek değil. Evlatlarından birkaç tanesi rahat. Onun dışındakiler, özellikle de kız evlatları rahat bir hayat yaşamıyor" demişti.

DİLAN ÇITAK: "MİRASTAN VAZGEÇMEYECEĞİM"

Öte yandan İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak'a da miras bırakmayacağını söylemişti. Ancak Çıtak, "Mirastan vazgeçmeyeceğim" demişti. Çıtak, 'Tatlıses' soyadını kullanmayı reddetmişti.

Mobil uygulamalarımızı indirin