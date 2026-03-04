İbrahim Tatlıses'in torunundan şoke eden sözler: "Tetikçi tuttu, kayıtları var"

Elektronik Kelepçe ve Tehdit Davaları İbrahim Tatlıses ile büyük oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki hukuk savaşı sadece evle sınırlı değil: Marka davası: Tatlıses, "Tatlıses" markasını izinsiz kullandığı gerekçesiyle oğluna dava açtı. Elektronik kelepçe: Kendisini tehdit ettiği iddiasıyla mahkemeye başvuran İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı ve mahkeme Ahmed Salim Tatlıses'e elektronik kelepçe takılmasına hükmetmişti.

"AKLİ MELEKEM O ZAMAN YERİNDE DEĞİLDİ" İbrahim Tatlıses, verdiği bir konserde ise "akli melekelerinin yerinde olmadığı" gerekçesiyle kendisine vasi davası açan oğlu Ahmet Tatlıses hakkında dinleyicilerine dert yanmıştı: "Bir baba da evladı için bebektir. Belli bir yaştan sonra bebeğe dönüşür. Hele o ilk bebek var ya, ilk bebek. İlk bebeği yaptık, dedi ki 'Babamın akli melekesi yerinde değil'. Hakime ne dedim biliyor musunuz? 'Sayın hakimim, benim ne zaman akli melekem yerinde değildi biliyor musunuz; bunu annesiyle yaptığım zaman.' Akli melekem o zaman yerinde değildi. Olsaydı zaten yapmazdım. Bir evlat babaya böyle yapar mı? Keşke benim babam yaşasaydı, elini ayağını öperdim"

"BİR SANDALYE BİLE BIRAKMAYACAĞIM" Davalık olan baba-oğul son olarak Tatlıses'in miras açıklamasıyla gündeme gelmişti. Ünlü türkücü, Ahmet Tatlıses hakkında, "Ahmet'e bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değil çünkü" ifadelerini kullanarak, miras bırakmayacağını söylemişti.

AHMET TATLISES'TEN "DEMANS" İDDİASI Ahmet Tatlıses, bu sözler üzerine yaptığı açıklamada,"Evladın da babaya, babanın da evlada nefreti olamaz. İbrahim Bey'in rahatsızlıkları var. Bu rahatsızlar ona bunları söyletiyor. Demans başlangıcı olabilir. Unutkanlık durumları bunun göstergesi. Mal-mülk olaylarıyla ilgili söylediklerinin çoğu gerçek değil. Evlatlarından birkaç tanesi rahat. Onun dışındakiler, özellikle de kız evlatları rahat bir hayat yaşamıyor" demişti. DİLAN ÇITAK: "MİRASTAN VAZGEÇMEYECEĞİM" Öte yandan İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak'a da miras bırakmayacağını söylemişti. Ancak Çıtak, "Mirastan vazgeçmeyeceğim" demişti. Çıtak, 'Tatlıses' soyadını kullanmayı reddetmişti.