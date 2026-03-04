İbrahim Tatlıses'in torunundan şoke eden sözler: "Tetikçi tuttu, kayıtları var"
Tatlıses ailesinde sular durulmuyor! İbrahim Tatlıses ile büyük oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki yıllardır süregelen gerilime, bu kez torun Mert Tatlıses dahil oldu. Dedesini hedef alan Mert Tatlıses, "Babamı vurdurmak için tetikçi tuttu" iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen bir suçlamada bulundu.
İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki miras ve mal varlığı tartışmalarıyla başlayan "Baba-oğul kavgası" çok daha ağır bir boyuta taşındı. Bugüne kadar sessiz kalmayı tercih eden torun Mert Tatlıses, dedesi İbrahim Tatlıses hakkında kan donduran iddialar ortaya attı.
KAN DONDURAN İDDİA: "BABAM İÇİN TETİKÇİ TUTTU"
TAKVİM'den Aydın Hamza'nın haberine göre; Mert Tatlıses, dedesinin öz babası Ahmet Tatlıses'i öldürtmek için 50 bin dolar karşılığında tetikçi tuttuğunu ve "Önüme kanlı gömleği gelsin" diyerek ölüm büyüsü yaptırdığını iddia etti.
Mert Tatlıses açıklamasında,"İbrahim Bey yani öz dedem babam için tetikçi tuttu. Ölüm büyüsü yaptı. 'Kanlı gömleği önüme gelsin' dedi, kayıtları var. Zamanında kimlere 50 bin dolar verildi, kimler vurduruldu hepsinin belgesi var" dedi.
''ASENA'NIN VURULMA OLAYI ÇOK BAŞKA''
Ayrıca Ahmet Tatlıses'in oğlu Mert Tatlıses, oryantal Asena'nın vurulma olayıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı:
''Asena hanımın vurulma olayı ise çok başka. Aile içinde başkalarının el attığı bir olay."
TAHLİYE DAVASI VE TAZMİNAT
Baba-oğul ve torun arasındaki gerilimin fitili, geçtiğimiz yıl İbrahim Tatlıses'in torunu Mert'e açtığı "haksız işgal" davasıyla ateşlenmişti. Mahkeme, Mert Tatlıses'in dedesine ait daireyi boşaltmasına ve 370 bin 346 TL tazminat ödemesine karar vermişti. Tatlıses bu süreçte oğlu Ahmet'e, "Babalığın nasıl yapıldığını öğrensin" diyerek sitem etmişti.