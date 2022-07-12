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İbrahim Tatlıses'in torunu ortaya çıktı! Son hali hayran bıraktı

Son dönemde oğlu Ahmet Tatlıses ile yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen İbrahim Tatlıses, bu kez torunuyla gündem oldu. 7 çocuk babası İbrahim Tatlıses hem kızları ve oğulları hem de eski eşleriyle magazin gündeminde kendine çokça yer bulmuştu. İbrahim Tatlıses'in Adalet Durak ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Gülşen Tatlıses'in paylaşımıyla ortaya çıkan Berfin güzelliğiyle büyüledi.

Giriş Tarihi: 12.07.2022 17:13 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022 17:13
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İbrahim Tatlıses’in torunu ortaya çıktı! Son hali hayran bıraktı

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses, ilk eşi Adalet Tatlı ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Gülşen Tatlıses geçtiğimiz haftalarda babasının paylaşımıyla gündem olmuştu. Bu kez Gülşen Tatlıses'in kızı Berfin sosyal medyada adından söz ettirdi. İbrahim Tatlıses'in sır gibi sakladığı torunu annesi Gülşen Tatlıses'in paylaşımıyla ortaya çıktı.

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İbrahim Tatlıses’in torunu ortaya çıktı! Son hali hayran bıraktı

İmparator lakaplı Tatlıses'in torunu Berfin'in son halini görenler hayran kaldı. Büyüyüp genç kız olan Berfin, güzelliğiyle beğeni topladı.

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İbrahim Tatlıses’in torunu ortaya çıktı! Son hali hayran bıraktı

Göz yapısıyla dedesine benzerliği dikkat çeken Berfin Karakeçili için "Tam bir esmer güzeli", "Maşallah çok güzel" yorumları yapıldı.

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İbrahim Tatlıses’in torunu ortaya çıktı! Son hali hayran bıraktı

İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin'in pozları ve güzelliği sosyal medyada gündem oldu.

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İbrahim Tatlıses’in torunu ortaya çıktı! Son hali hayran bıraktı

İBRAHİM TATLISES'İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

7 çocuğu bulunan Tatlıses'in diğer çocukları merak konusu oldu.