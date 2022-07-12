İbrahim Tatlıses'in torunu ortaya çıktı! Son hali hayran bıraktı

Son dönemde oğlu Ahmet Tatlıses ile yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen İbrahim Tatlıses, bu kez torunuyla gündem oldu. 7 çocuk babası İbrahim Tatlıses hem kızları ve oğulları hem de eski eşleriyle magazin gündeminde kendine çokça yer bulmuştu. İbrahim Tatlıses'in Adalet Durak ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Gülşen Tatlıses'in paylaşımıyla ortaya çıkan Berfin güzelliğiyle büyüledi.