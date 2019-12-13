İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş hakkında ilginç gerçek! Henüz 13 yaşındayken...

İbrahim Tatlıses ve usta oyuncu Perihan Savaş, yıllar önce 6 yıl süren bir evlilik yaptı. İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş, 16 yaşında Altın Portakal alma başarısı gösterdi. Ödüllü filmleri aratmayacak bir hayata sahip olan Perihan Savaş'ın gerçekleri herkesi şaşkına çevirdi. İbrahim Tatlıses ile 6 yıl birlikte olan Perihan Savaş'ın bir de ünlü sanatçıdan Melek Zübeyde Tatlı ve Savaş Zafer olmak üzere iki de çocuğu var. İşte İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş'ın bilinmeyen gerçekleri...