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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş hakkında ilginç gerçek! Henüz 13 yaşındayken...

İbrahim Tatlıses ve usta oyuncu Perihan Savaş, yıllar önce 6 yıl süren bir evlilik yaptı. İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş, 16 yaşında Altın Portakal alma başarısı gösterdi. Ödüllü filmleri aratmayacak bir hayata sahip olan Perihan Savaş'ın gerçekleri herkesi şaşkına çevirdi. İbrahim Tatlıses ile 6 yıl birlikte olan Perihan Savaş'ın bir de ünlü sanatçıdan Melek Zübeyde Tatlı ve Savaş Zafer olmak üzere iki de çocuğu var. İşte İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş'ın bilinmeyen gerçekleri...

Giriş Tarihi: 13.12.2019 17:49
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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş hakkında ilginç gerçek! Henüz 13 yaşındayken...

Perihan Savaş 14 Haziran 1955'te İstanbul Aksaray'da doğar. Aslında adı Şerife Perihan'dır. Şerife Perihan Şehzadebaşı İlkokulu'ndan sonra Ahmet Rasim Ortaokulu'na gider. Daha çocukken evde oynadığı oyunlar ve söylediği şarkılarla annesi Fahrünnisa Hanım'ın arkadaşı olan komşuları Suna Pekuysal'ın dikkatini çeker.

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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş hakkında ilginç gerçek! Henüz 13 yaşındayken...

Suna Pekuysal ''Bu kızda kıvılcım var, sanatçı olacak galiba'' der. Perihan 7 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü'ne girer. Perihan Savaş bir röportajında o günleri şöyle anlatır: ''Çocukken çok kilolu olduğumu hatırlıyorum. Hatta doktor anneme 'Ne yaptın bu çocuğa, ne yedirdin? Derhal zayıflamalı' demiş. Tiyatroya başlayınca zayıfladım...''

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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş hakkında ilginç gerçek! Henüz 13 yaşındayken...

İNCE ÇORAP VE MAKYAJA ANNE YASAĞI

Perihan Savaş'ın ilk gençliği ise anne baskısı altında geçer. Perihan Savaş bir röportajında o dönemini şöyle anlatır: ''Annem çok kuralcı ve despottu. Sokağa çıkarmazdı. 14-15 yaşına gelmişim, bacaklarımda kıllar var, onları aldırtmaz. Bacak tüylerini aldırmak ayıptı ona göre. İnce çorap da giydirmezdi. Tüyler var ve soket çorap giyiyorsun düşün, tam bir facia...''

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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş hakkında ilginç gerçek! Henüz 13 yaşındayken...

Annesi Perihan'a 18 yaşına kadar makyaj da yapamayacağını söyler. Bu baskılardan kurtulmak için Perihan 13 yaşında askeri okul öğrencisi Nedim Bey'le evlenir. Onu istemeye geldiklerinde ''Yaşasın makyaj da yapacağım'' diye sevinir.

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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş hakkında ilginç gerçek! Henüz 13 yaşındayken...

Nedim Bey'in bu evlilikten beklentisi ise askeri okuldan çıkabilmektir. O dönem askeri okullarda evlenen öğrenci okuldan atılmaktadır. Perihan Savaş bir röportajında şöyle anlatır: ''Ben evlenince aile baskısı azalır sanıyordum. Ama baskı sürdü. Ayrıca eşim tiyatroyu bırakmam için de baskı yapmaya başladı. Onun üzerine ben de bitsin bu evlilik diye söylenmeye başladım...''