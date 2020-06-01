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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız bambaşka bir hayat kurdu! İbrahim Tatlıses'e 20 yılını verdi...

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız bambaşka bir hayat kurdu! İbrahim Tatlıses'e 20 yılını verdi...

İbrahim Tatlıses ile 2011 yılında nikah masasına oturan Ayşegül Yıldız, yeni hayatıyla gündem oldu. 20'li yaşlarından itibaren İbrahim Tatlıses'le birlikte olan Yıldız, hayatının 20 yılını usta sanatçıyla birlikte geçirdi. 2011 yılında evlenmelerinin ardından kızı Elif Ada'yı kucağına alan Ayşegül Yıldız, 2 yıl sonra Tatlıses ile olan evliliğini bitirdi. Ayrılığın ardından kendisine yepyeni bir hayat kuran Ayşegül Yıldız, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirdi. Güzelliği ile de dikkat çeken Ayşegül Yıldız şimdi kendi işinin patronu oldu. İşte İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın yeni mesleği ve ünlü isimlerin gerçek meslekleri...

Giriş Tarihi: 01.06.2020 14:13 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 14:22
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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız bambaşka bir hayat kurdu! İbrahim Tatlıses'e 20 yılını verdi...

20'li yaşlarından itibaren İbrahim Tatlıses ile ilişki yaşayan Ayşegül Yıldız, 2011 yılında usta sanatçıyla nikah masasına oturdu. 2 yıllık evliliğin ardından boşanan Yıldız, kızı Elif Ada ile kendisine yepyeni bir hayat kurdu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren Ayşegül Yıldız, artık kendi işinin patronu oldu. İşte İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın yeni mesleği ve ünlü isimlerin gerçek meslekleri...

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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız bambaşka bir hayat kurdu! İbrahim Tatlıses'e 20 yılını verdi...

RAFET EL ROMAN

Pop müziğin başarılı ismi Rafet El Roman, ünlü olmadan önce müezzinlik yapıyordu.

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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız bambaşka bir hayat kurdu! İbrahim Tatlıses'e 20 yılını verdi...

SERDAR ORTAÇ

Pop müziğin en başarılı isimlerinden olan Serdar Ortaç, Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde torna-tevsiye eğitimi aldı. Bir dönem plastik kalıpçısı olan babasının dükkanındaki torna tezgahında çalıştı.

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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız bambaşka bir hayat kurdu! İbrahim Tatlıses'e 20 yılını verdi...

NURİ ALÇO

Yeşilçam'ın yıldız oyuncularından olan Nuri Alço, oyunculuğa adım atmadan önce ilaç mümessili olarak çalışıyordu.

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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız bambaşka bir hayat kurdu! İbrahim Tatlıses'e 20 yılını verdi...

FAHRİYE EVCEN

İstanbul'a geldiği bir yaz Oya Aydoğan tarafından keşfedilerek oyunculuğa başlayan Fahriye Evcen, Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi'nde sosyoloji okuyordu. İstanbul'a yerleşmesinin ardından Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarih bölümünden mezun oldu.