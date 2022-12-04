İbrahim Tatlıses’in biriciğiydi! Şarkıcılığa başlayan oryantal Didem şöhret dünyasına KİN KUSTU! “Ünlülere de inanamıyorum, herkes herkesin…”

"KEŞKE ORYANTAL OLMAYIP ŞARKICI OLSAYDIN"

"'Oryantal Didem' algısını yıkıp 'şarkıcı Didem'e herkesi alıştırmak kolay olmayacak ama bunun için çaba göstereceğim. 'Keşke oryantal olmayıp şarkıcı olsaydın' diyenler oluyor ama ben dansı çok seviyorum. Güzel şarkılar gelmeye devam edecek."