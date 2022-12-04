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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses'in biriciğiydi! Şarkıcılığa başlayan oryantal Didem şöhret dünyasına KİN KUSTU! “Ünlülere de inanamıyorum, herkes herkesin…”

İbrahim Tatlıses'in biriciğiydi! Şarkıcılığa başlayan oryantal Didem şöhret dünyasına KİN KUSTU! “Ünlülere de inanamıyorum, herkes herkesin…”

O da İbrahim Tatlıses ile tanınanlardan… Şarkıcı olmaya karar veren oryantal Didem şöhret dünyasına verdi, veriştirdi. İbo Show'daki danslarıyla bilinen oryantal Didem Kınalı, şarkıcı olmaya karar verdi. Geçirdiği estetik operasyonlarla farklı birine dönüşen Didem Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı. Single çıkartan oryantal, 8 kilo vermesine sebep olan hastalığını açıklarken aşk hayatına dair açıklamalarında kendini Ajda Pekkan'a benzetti. Diğer taraftan Kınalı, şöhret dünyasını hedef alan sözleriyle yeni polemiklere davetiye çıkardı. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 04.12.2022 12:02 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 12:02
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İbrahim Tatlıses’in biriciğiydi! Şarkıcılığa başlayan oryantal Didem şöhret dünyasına KİN KUSTU! “Ünlülere de inanamıyorum, herkes herkesin…”

İbrahim Tatlıses denince akla ilk gelen oryantallerden… Didem Kınalı şöhret dünyasını hedef aldı. Oryantalin bu açıklamaları ortalığı karıştıracak…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İbrahim Tatlıses’in biriciğiydi! Şarkıcılığa başlayan oryantal Didem şöhret dünyasına KİN KUSTU! “Ünlülere de inanamıyorum, herkes herkesin…”

Oryantal Didem'den şöhret dünyasıyla ilgili deprem çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Daha 10 yaşında sahneye çıkmaya başlayan, 'Oryantal Didem' olarak tanınan Didem Kınalı, geçen gün Nişantaşı City's çıkışında magazincilere yakalandı. Didem'den burada çarpıcı değerlendirmeler peş peşe geldi.

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İbrahim Tatlıses’in biriciğiydi! Şarkıcılığa başlayan oryantal Didem şöhret dünyasına KİN KUSTU! “Ünlülere de inanamıyorum, herkes herkesin…”

KIBRIS'TA 4 SAHNE

Gazetecilerin sorularını cevaplayan 36 yaşındaki ünlü oryantal, "Yılbaşı sahnelerime hazırlık için modacıma geldim. Yoğun bir yılbaşı olacak benim için, Kıbrıs'ta dört yerde sahne alacağım" dedi.

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İbrahim Tatlıses’in biriciğiydi! Şarkıcılığa başlayan oryantal Didem şöhret dünyasına KİN KUSTU! “Ünlülere de inanamıyorum, herkes herkesin…”

"ORYANTAL VE ŞARKICI NE ALAKA!"

'Sabırsız Nefsim' adlı parça ile geçtiğimiz ay şarkıcılığa ilk adımı atan Kınalı, "Gayet güzel tepkiler alıyorum, başta çok önyargılı davrananlar oldu; 'Oryantal ve şarkıcı ne alaka!' gibisinden ama sonrasında tebrik ettiler.

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İbrahim Tatlıses’in biriciğiydi! Şarkıcılığa başlayan oryantal Didem şöhret dünyasına KİN KUSTU! “Ünlülere de inanamıyorum, herkes herkesin…”

"KEŞKE ORYANTAL OLMAYIP ŞARKICI OLSAYDIN"

"'Oryantal Didem' algısını yıkıp 'şarkıcı Didem'e herkesi alıştırmak kolay olmayacak ama bunun için çaba göstereceğim. 'Keşke oryantal olmayıp şarkıcı olsaydın' diyenler oluyor ama ben dansı çok seviyorum. Güzel şarkılar gelmeye devam edecek."