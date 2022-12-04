04 Aralık 2022, Pazar
İbrahim Tatlıses'in biriciğiydi! Şarkıcılığa başlayan oryantal Didem şöhret dünyasına KİN KUSTU! “Ünlülere de inanamıyorum, herkes herkesin…”
O da İbrahim Tatlıses ile tanınanlardan… Şarkıcı olmaya karar veren oryantal Didem şöhret dünyasına verdi, veriştirdi. İbo Show'daki danslarıyla bilinen oryantal Didem Kınalı, şarkıcı olmaya karar verdi. Geçirdiği estetik operasyonlarla farklı birine dönüşen Didem Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı. Single çıkartan oryantal, 8 kilo vermesine sebep olan hastalığını açıklarken aşk hayatına dair açıklamalarında kendini Ajda Pekkan'a benzetti. Diğer taraftan Kınalı, şöhret dünyasını hedef alan sözleriyle yeni polemiklere davetiye çıkardı. İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 04.12.2022 12:02 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 12:02
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