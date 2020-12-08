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İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyümüştü! İşte kızları Melek Zübeyde Akkaş

Usta sanatçılar İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızları olan Melek Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi bilmiyor. İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın film setinde başlayan birlikteliğini 1983'te noktalamıştı. Ardından hayatına yine film setinde tanıştığı Derya Tuna girdi. 20 yılı aşkın bir süre birlikte olduğu Derya Tuna'dan da oğlu İdo oldu. Anne babası tüm Türkiye tarafından tanınan Melek Zübeyde Akkaş ise gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü. İşte İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden olan kızı Melek Zübeyde Akkaş ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları.

Giriş Tarihi: 08.12.2020 14:04 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 14:09
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İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyümüştü! İşte kızları Melek Zübeyde Akkaş

İbrahim Tatlıses 1979'da "Kara Yazma" filminde tanıştığı Perihan Savaş'a gönlünü kaptırmış bu aşkın magazin sayfalarına yansıması üzerine Adalet Durak boşanma davası açarak Tatlıses'le yollarını ayırmıştı. Perihan Savaş'dan kızı Melek Zübeyde dünyaya gelen ünlü türkücü bu ilişkisini 1983'te noktalamıştı.

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İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyümüştü! İşte kızları Melek Zübeyde Akkaş

İşte İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden olan kızı Melek Zübeyde Akkaş ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları…

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İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyümüştü! İşte kızları Melek Zübeyde Akkaş

İBRAHİM TATLISES VE AYŞEGÜL YILDIZ'IN KIZI ELİF ADA

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İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyümüştü! İşte kızları Melek Zübeyde Akkaş

İBRAHİM TATLISES VE AYŞEGÜL YILDIZ'IN KIZI ELİF ADA

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İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyümüştü! İşte kızları Melek Zübeyde Akkaş

İBRAHİM TATLISES VE AYŞEGÜL YILDIZ'IN KIZI ELİF ADA