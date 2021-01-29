İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş gözlerden uzak büyütmüştü! İşte kızları Melek Zübeyde Akkaş

Usta sanatçılar İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızları olan Melek Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi bilmiyor. İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın film setinde başlayan birlikteliğinden bir kızları olmuş ve ilişkilerini 1983'te noktalamıştı. Anne babası tüm Türkiye tarafından tanınan Melek Zübeyde Akkaş ise gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü. İşte İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden olan kızı Melek Zübeyde Akkaş ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları.