15 Eylül 2024, Pazar
İbrahim Tatlıses ikiz torunlarıyla bir arada! 'İkisi de dedesinin kopyası'
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikiz çocukları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'le yaptığı sosyal medya paylaşımları yoğun ilgi görüyor. İdo Tatlıses, son olarak ablası Zübeyde Melek ile babası İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu bir aile fotoğrafı paylaştı. Emir ile Ayel'i dedesiyle aynı karede görenler "Minik Tatlısesler", "Aynı dedesi" demeden edemedi. İşte o paylaşım...
Giriş Tarihi: 15.09.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 11:46