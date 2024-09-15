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İbrahim Tatlıses ikiz torunlarıyla bir arada! 'İkisi de dedesinin kopyası'

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikiz çocukları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'le yaptığı sosyal medya paylaşımları yoğun ilgi görüyor. İdo Tatlıses, son olarak ablası Zübeyde Melek ile babası İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu bir aile fotoğrafı paylaştı. Emir ile Ayel'i dedesiyle aynı karede görenler "Minik Tatlısesler", "Aynı dedesi" demeden edemedi. İşte o paylaşım...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.09.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 11:46
İbrahim Tatlıses ikiz torunlarıyla bir arada! ’İkisi de dedesinin kopyası’

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli de sosyal medyanın takip ettiği isimlerden...

İbrahim Tatlıses ikiz torunlarıyla bir arada! ’İkisi de dedesinin kopyası’

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz Ocak ayında ilk çocuklarını kucaklarına almıştı. İbrahim Ayel ile Sinan Emir adında ikizleri olan çift, şimdilerde anne-baba olmanın tadını çıkarıyor.

İbrahim Tatlıses ikiz torunlarıyla bir arada! ’İkisi de dedesinin kopyası’

İdo Tatlıses'ten son olarak ablası ve babasının da bulunduğu bir aile pozu geldi.

İbrahim Tatlıses ikiz torunlarıyla bir arada! ’İkisi de dedesinin kopyası’

İdo Tatlıses'in paylaştığı ablası Zübeyde Melek ile babası İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu poz, takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.

İbrahim Tatlıses ikiz torunlarıyla bir arada! ’İkisi de dedesinin kopyası’

İşte o paylaşım...

Emir ile Ayel, bu kareyle dedeleri İbrahim Tatlıses'e benzerliğiyle bir kez daha dikkat çekti.