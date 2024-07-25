İbrahim Tatlıses ameliyattan çıkınca bakın ne istemiş! Doktoru anlattı: ’Karşımızda iki azrail vardı’

Ameliyatın zorluğuna dikkat çeken Yazıcıoğlu, ''Zor bir operasyondu, iki damar da tıkalıydı. Adeta karşımızda iki Azrail vardı'' dedi. Yazıcıoğlu, bu ciddi ameliyattan 4 saat sonra odasına gittiği Tatlıses'in lahmacun yediğini, 4 günün ardından taburcu olduğunu ve 1 hafta sonra ise Bodrum'da konser verdiğini aktardı.