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İbrahim Tatlıses ameliyattan çıkınca bakın ne istemiş! Doktoru anlattı: 'Karşımızda iki azrail vardı'

İmparator İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz haftalar verdiği verdiği konserde sevenlerinden helallik istemiş ardından kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olmuştu. Taburcu olan Tatlıses, sağlığına kavuştu. İbrahim Tatlıses'in ameliyatını gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu ameliyat günü yaşananları anlattı. O açıklama ise şaşkınlık yarattı.

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 08:50
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İbrahim Tatlıses ameliyattan çıkınca bakın ne istemiş! Doktoru anlattı: ’Karşımızda iki azrail vardı’

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günler geçirdiği ameliyatla sevenlerini telaşlandırmıştı. Tatlıses, 11 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiği konserinde sevenlerinden helallik istemesinin ardından kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da özel bir hastaneye kaldırıldı.

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İbrahim Tatlıses ameliyattan çıkınca bakın ne istemiş! Doktoru anlattı: ’Karşımızda iki azrail vardı’

Yaklaşık 2,5 saat süren bir ameliyatın ardından taburcu edilen usta sanatçı, silahlı saldırı ve trafik kazasının ardından bir kez daha azraile çalım attı. Ameliyatı gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu ameliyat günü yaşananları GÜNAYDIN'a anlattı.

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İbrahim Tatlıses ameliyattan çıkınca bakın ne istemiş! Doktoru anlattı: ’Karşımızda iki azrail vardı’

Ameliyatın zorluğuna dikkat çeken Yazıcıoğlu, ''Zor bir operasyondu, iki damar da tıkalıydı. Adeta karşımızda iki Azrail vardı'' dedi. Yazıcıoğlu, bu ciddi ameliyattan 4 saat sonra odasına gittiği Tatlıses'in lahmacun yediğini, 4 günün ardından taburcu olduğunu ve 1 hafta sonra ise Bodrum'da konser verdiğini aktardı.

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İbrahim Tatlıses ameliyattan çıkınca bakın ne istemiş! Doktoru anlattı: ’Karşımızda iki azrail vardı’

''OPERASYON ESNASINDA CERRAHLARLA TATLISES'İN ŞARKILARINI SÖYLEDİK''

72 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in ameliyatını Vadiistanbul'daki özel hastanede gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, zorlu operasyon sırasında diğer doktorlarla birlikte İbrahim Tatlıses'in şarkılarını söylediklerini ifade etti.

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İbrahim Tatlıses ameliyattan çıkınca bakın ne istemiş! Doktoru anlattı: ’Karşımızda iki azrail vardı’

Taburcu olduktan sonra gözyaşlarını tutamayan İbrahim Tatlıses'in "Allah bitti demeden bitmez" dediğini hatırlatan Prof. Dr. Yazıcıoğlu, ''Tatlıses'in bize geldiği zaman ani ölüm, kalp krizi, aort darlığı riski vardı. İleri aort darlığında da hasta yatakta ölü bulunur. 11 Temmuz'da İstanbul'a konsere geleceğini, ertesi gün ameliyat olmak istediğini söyledi. Konsere beni de çağırdı, orada beni de görmek istedi. Harbiye Açık Hava'daki konserine gittik. Herkesten helallik istedi...