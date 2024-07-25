25 Temmuz 2024, Perşembe
İbrahim Tatlıses ameliyattan çıkınca bakın ne istemiş! Doktoru anlattı: 'Karşımızda iki azrail vardı'
İmparator İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz haftalar verdiği verdiği konserde sevenlerinden helallik istemiş ardından kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olmuştu. Taburcu olan Tatlıses, sağlığına kavuştu. İbrahim Tatlıses'in ameliyatını gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu ameliyat günü yaşananları anlattı. O açıklama ise şaşkınlık yarattı.
Giriş: 25.07.2024 08:50
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