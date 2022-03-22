İbrahim Kutluay’dan aşk bombası! Gönlünü oyuncuya kaptırdı

Yeni aşk bombası magazin gündemine bomba gibi düştü! Edwina Sponza ile bir dargın bir barışık ilişkisini kısa süre önce sonlandıran İbrahim Kutluay, yeni bir aşka yelken açtı. Eski basketbolcunun gönlünü güzel oyuncu Gülcan Arslan'a kaptırdığı iddia edildi. İlişkilerini sadece arkadaşlarına söyleyen ikilinin birlikteliğini gözlerden uzak yaşadığı ileri sürüldü.