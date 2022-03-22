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İbrahim Kutluay’dan aşk bombası! Gönlünü oyuncuya kaptırdı

Yeni aşk bombası magazin gündemine bomba gibi düştü! Edwina Sponza ile bir dargın bir barışık ilişkisini kısa süre önce sonlandıran İbrahim Kutluay, yeni bir aşka yelken açtı. Eski basketbolcunun gönlünü güzel oyuncu Gülcan Arslan'a kaptırdığı iddia edildi. İlişkilerini sadece arkadaşlarına söyleyen ikilinin birlikteliğini gözlerden uzak yaşadığı ileri sürüldü.

Giriş Tarihi: 22.03.2022 10:31 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 10:31
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İbrahim Kutluay’dan aşk bombası! Gönlünü oyuncuya kaptırdı

Demet Şener'le boşanmasının ardından Edvina Sponza ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan İbrahim Kutluay, kısa bir süre önce ilişkisini sonlandırmıştı.

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İbrahim Kutluay’dan aşk bombası! Gönlünü oyuncuya kaptırdı

Eski milli basketbolcudan yeni aşk bombası geldi. Kutluay'ın yaklaşık bir aydır oyuncu Gülcan Arslan'la birlikte olduğu iddia edildi.

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İbrahim Kutluay’dan aşk bombası! Gönlünü oyuncuya kaptırdı

İlişkilerini sadece arkadaşlarına söyleyen çift, birlikteliğini gözlerden uzak yaşıyor.

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İbrahim Kutluay’dan aşk bombası! Gönlünü oyuncuya kaptırdı

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün dost ortamında tanışan ikilinin arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü.

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İbrahim Kutluay’dan aşk bombası! Gönlünü oyuncuya kaptırdı

Yaz ayında oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile kısa süreli bir aşk yaşayan Gülcan Arslan'ın adı, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Teoman ile anılmıştı.