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İbrahim Kutluay ve Edwina Sponza’dan anlamsız panik! Böyle kaçtılar

Edwina Sponza şiddet gördüğü iddiasıyla uzaklaştırma kararı aldırdığı İbrahim Kutluay ile barıştı. Sponza'nın babasının hayatını kaybetmesi üzerine yeniden bir araya gelen çift önceki akşam Ortaköy'de eğlenmeye çıktı. Daha önce mutluluk pozları veren ikili basın mensuplarını görünce anlamsız bir panik yaşadı. Görüntülenmemek için otoparktan çıkan ikili kameralara böyle yakalandı.

Giriş Tarihi: 02.12.2019 09:46 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 09:57
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İbrahim Kutluay ve Edwina Sponza’dan anlamsız panik! Böyle kaçtılar

Aşkları bu yaz sekteye uğrayan İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza, geçen ayki barışma sonrası objektiflerle aralarına mesafe koydu. Daha önce mutluluk pozları veren ikili, önceki akşam ise basın mensuplarıyla köşe kapmaca oynadı. Ortaköy'deki Meftun adlı mekanda yemeğe çıkan ikili aşk tazeledi.

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İbrahim Kutluay ve Edwina Sponza’dan anlamsız panik! Böyle kaçtılar

Birbirlerine sarılıp dostlarının objektifine kalp işareti yapan çiftin keyfi, çıkışta flaşların patlamasıyla kaçtı.

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İbrahim Kutluay ve Edwina Sponza’dan anlamsız panik! Böyle kaçtılar

Araçlarını beklerken gazetecileri gören ikili, hızla mekana geri girdi. Mekan görevlileri tarafından otoparka indirilen sevgililer, 20 dakika sonra otoparktan çıkış yaptı. Çift, yine de görüntülenmekten kurtulamadı.

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İbrahim Kutluay ve Edwina Sponza’dan anlamsız panik! Böyle kaçtılar

ANLAMSIZ KAÇIŞ!

Geçen ay gerçekleşen barışma sonrası "Her şey yolunda" diye açıklama yapan Kutluay, mekanda Sponza ile felekten bir gece çaldı. Ancak ikilinin bu neşeli hallerinden çıkışta eser yoktu.

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İbrahim Kutluay ve Edwina Sponza’dan anlamsız panik! Böyle kaçtılar

Aşkları, herkes tarafından bilinen Kutluay ile Sponza'nın bu kaçışına ise anlam verilemedi.