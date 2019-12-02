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İbrahim Kutluay ve Edwina Sponza’dan anlamsız panik! Böyle kaçtılar
Edwina Sponza şiddet gördüğü iddiasıyla uzaklaştırma kararı aldırdığı İbrahim Kutluay ile barıştı. Sponza'nın babasının hayatını kaybetmesi üzerine yeniden bir araya gelen çift önceki akşam Ortaköy'de eğlenmeye çıktı. Daha önce mutluluk pozları veren ikili basın mensuplarını görünce anlamsız bir panik yaşadı. Görüntülenmemek için otoparktan çıkan ikili kameralara böyle yakalandı.
Giriş Tarihi: 02.12.2019 09:46 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 09:57
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