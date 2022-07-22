22 Temmuz 2022, Cuma
İbrahim Kutluay Demet Şener ile evliliklerinden dünyaya gelen oğlu Ömer'le tatile çıktı! Baba-oğlu görenler şaşkına döndü
Demet Şener ile evliliğinden bir kız ve bir erkek çocuğu olan eski basketbolcu İbrahim Kutluay, 13 yaşındaki oğlu Ömer ile plajda objektiflere yakalandı. Babasının adeta kopyası olan Ömer'i görenler "İbrahim Kutluay'ın boyuna ulaşmış" yorumları yaptı. Baba-oğul Çeşme'de tatilin keyfini çıkardı.
Giriş Tarihi: 22.07.2022 09:36 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022 09:36
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