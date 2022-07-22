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Haberler Galeri İbrahim Kutluay Demet Şener ile evliliklerinden dünyaya gelen oğlu Ömer'le tatile çıktı! Baba-oğlu görenler şaşkına döndü

İbrahim Kutluay Demet Şener ile evliliklerinden dünyaya gelen oğlu Ömer'le tatile çıktı! Baba-oğlu görenler şaşkına döndü

Demet Şener ile evliliğinden bir kız ve bir erkek çocuğu olan eski basketbolcu İbrahim Kutluay, 13 yaşındaki oğlu Ömer ile plajda objektiflere yakalandı. Babasının adeta kopyası olan Ömer'i görenler "İbrahim Kutluay'ın boyuna ulaşmış" yorumları yaptı. Baba-oğul Çeşme'de tatilin keyfini çıkardı.

Giriş Tarihi: 22.07.2022 09:36 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022 09:36
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İbrahim Kutluay Demet Şener ile evliliklerinden dünyaya gelen oğlu Ömer’le tatile çıktı! Baba-oğlu görenler şaşkına döndü

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile Demet Şener, 2005-2018 seneleri arasında evli kalmıştı.

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İbrahim Kutluay Demet Şener ile evliliklerinden dünyaya gelen oğlu Ömer’le tatile çıktı! Baba-oğlu görenler şaşkına döndü

İkilinin, Ömer ve İrem adında iki çocuğu bulunuyor.

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İbrahim Kutluay Demet Şener ile evliliklerinden dünyaya gelen oğlu Ömer’le tatile çıktı! Baba-oğlu görenler şaşkına döndü

BABA OĞUL TATİLE ÇIKTI

Kutluay Demet Şener ile evliliğinden olan oğlu Ömer ile tatile çıktı.

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İbrahim Kutluay Demet Şener ile evliliklerinden dünyaya gelen oğlu Ömer’le tatile çıktı! Baba-oğlu görenler şaşkına döndü

KAMERALARA YAKALANDILAR

Çeşme'ye giden baba-oğul, önceki gün bir plajda objektiflere yansıdı.

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İbrahim Kutluay Demet Şener ile evliliklerinden dünyaya gelen oğlu Ömer’le tatile çıktı! Baba-oğlu görenler şaşkına döndü

İbrahim Kutluay, oğlu Ömer'le birlikte tatil sezonunu Çeşme'de açtı.