İbrahim Kutluay Demet Şener ile evliliklerinden dünyaya gelen oğlu Ömer'le tatile çıktı! Baba-oğlu görenler şaşkına döndü

Demet Şener ile evliliğinden bir kız ve bir erkek çocuğu olan eski basketbolcu İbrahim Kutluay, 13 yaşındaki oğlu Ömer ile plajda objektiflere yakalandı. Babasının adeta kopyası olan Ömer'i görenler "İbrahim Kutluay'ın boyuna ulaşmış" yorumları yaptı. Baba-oğul Çeşme'de tatilin keyfini çıkardı.