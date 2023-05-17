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İbrahim Çelikkol ve sevgilisi Natali Yarcan ilk kez görüntülendi! “Saklayacak bir şeyimiz yok”

Mihre Mutlu ile evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandıran İbrahim Çelikkol, yakın arkadaşı Birce Akalay ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Ancak 2023 yılının ilk günlerinde sürpriz yapmış ve Instagram hesabından Natali Yarcan ile romantik pozunu yayınlayarak birlikteliklerini gözler önüne sermişti. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift geçtiğimiz akşam ilk kez yan yana görüntülendi.

Giriş Tarihi: 17.05.2023 13:00
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İbrahim Çelikkol ve sevgilisi Natali Yarcan ilk kez görüntülendi! “Saklayacak bir şeyimiz yok”

İbrahim Çelikkol mimar sevgilisi Mihre Mutlu ile 201 yılında sessiz sedasız nikah masasına oturmuş, çift iki yıl sonra oğulları Ali'yi kucağına almıştı.

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İbrahim Çelikkol ve sevgilisi Natali Yarcan ilk kez görüntülendi! “Saklayacak bir şeyimiz yok”

Geçtiğimiz yıl evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddialarıyla magazin gündemine gelen çift mayıs 2022'de tek celsede evliliklerini sonlandırmıştı.

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İbrahim Çelikkol ve sevgilisi Natali Yarcan ilk kez görüntülendi! “Saklayacak bir şeyimiz yok”
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İbrahim Çelikkol ve sevgilisi Natali Yarcan ilk kez görüntülendi! “Saklayacak bir şeyimiz yok”

Ayrılığın ardında adı sık sık yakın arkadaşı Birce Akalay'la anılan Çelikkol, 2023 yılının ilk gününde sevenlerine sürpriz yapmış ve Instagram hesabından Natali Yarcan ile romantik pozunu yayınlayarak birlikteliklerini gözler önüne sermişti.

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İbrahim Çelikkol ve sevgilisi Natali Yarcan ilk kez görüntülendi! “Saklayacak bir şeyimiz yok”

Aşkları dolu dizgin devam eden çiftten yeni bir paylaşım ise geçtiğimiz günlerde gelmişti. 41 yaşındaki yakışıklı oyuncu, Instagram sayfasının hikaye bölümünden sevgilisi ve köpeğiyle çekilen fotoğrafını yayınlamıştı.