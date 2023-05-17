İbrahim Çelikkol ve sevgilisi Natali Yarcan ilk kez görüntülendi! “Saklayacak bir şeyimiz yok”

Mihre Mutlu ile evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandıran İbrahim Çelikkol, yakın arkadaşı Birce Akalay ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Ancak 2023 yılının ilk günlerinde sürpriz yapmış ve Instagram hesabından Natali Yarcan ile romantik pozunu yayınlayarak birlikteliklerini gözler önüne sermişti. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift geçtiğimiz akşam ilk kez yan yana görüntülendi.

Giriş Tarihi: 17.05.2023 13:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL