İbrahim Çelikkol ile aşk yaşadığı iddiası sonrası Birce Akalay’dan olay paylaşım

'Siyah Beyaz Aşk' dizisinin ardından 'Kuş Uçuşu' adlı yapımda da başrolü paylaşan Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol, sosyal medyanın gündemine oturdu. Birlikte tatile çıkan ikili, yaptıkları paylaşımla aşk dedikodularına neden oldu. Ünlü oyuncu Birce Akalay, bugün yaptığı paylaşımla bu aşk iddialarına cevap verdi. İşte Birce Akalay'ın o paylaşımı...