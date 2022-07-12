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İbrahim Çelikkol ile aşk yaşadığı iddiası sonrası Birce Akalay’dan olay paylaşım

'Siyah Beyaz Aşk' dizisinin ardından 'Kuş Uçuşu' adlı yapımda da başrolü paylaşan Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol, sosyal medyanın gündemine oturdu. Birlikte tatile çıkan ikili, yaptıkları paylaşımla aşk dedikodularına neden oldu. Ünlü oyuncu Birce Akalay, bugün yaptığı paylaşımla bu aşk iddialarına cevap verdi. İşte Birce Akalay'ın o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 12.07.2022 10:28
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İbrahim Çelikkol ile aşk yaşadığı iddiası sonrası Birce Akalay’dan olay paylaşım

Yer aldığı projelerdeki başarılı performansıyla dikkat çeken Birce Akalay, son olarak 'Kuş Uçuşu' dizisiyle izleyicilerin karşısına çıktı.

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İbrahim Çelikkol ile aşk yaşadığı iddiası sonrası Birce Akalay’dan olay paylaşım

Akalay, bu dizideki performansıyla tekrar ilgi odağı oldu.

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İbrahim Çelikkol ile aşk yaşadığı iddiası sonrası Birce Akalay’dan olay paylaşım

Sosyal medyayı sık kullanan 38 yaşındaki ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün hem 'Siyah Beyaz Aşk' dizisinde, hem de 'Kuş Uçuşu' dizisinde birlikte rol aldığı İbrahim Çelikkol'la bir fotoğraf paylaştı.

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İbrahim Çelikkol ile aşk yaşadığı iddiası sonrası Birce Akalay’dan olay paylaşım

"ARALARINDA AŞK MI VAR?"

İki ünlü ismin bu paylaşımı 'aralarında aşk mı var?' diye düşünen hayranlarını heyecanlandırdı.

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İbrahim Çelikkol ile aşk yaşadığı iddiası sonrası Birce Akalay’dan olay paylaşım

Bu fotoğrafa ise heyecanlanan hayranları, paylaşıma yorum yağdırdı.