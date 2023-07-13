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Haberler Galeri İBB Erol Taş’ın mirasına sahip çıkmadı! Yeşilçam’ın efsane kötü adamı Erol Taş’ın kahvehanesi harabeye döndü

İBB Erol Taş’ın mirasına sahip çıkmadı! Yeşilçam’ın efsane kötü adamı Erol Taş’ın kahvehanesi harabeye döndü

Yeşilçam'ın efsanevi kötü adamı Erol Taş, 600'e yakın filmde oynayarak sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı. 1998 yılına hayatını kaybeden merhum sanatçı, yıllar sonra Cankurtaran'daki kahvehanesiyle gündem oldu. Yeşilçam'ın en ünlü mekanlarından olan kahvehane ilgisizlik ve bakımsızlıktan harabeye döndü. Bugün yayınlanan köşe yazısında konuyu ele alan Sabah yazarı Yüksel Altuğ "İBB Başkanı İmamoğlu, elin Viyana'sında müzayede takip ettiği kadar, bu emanetin yok olup gitmesine engel olsaydı keşke." dedi.

Giriş Tarihi: 13.07.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 10:52
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İBB Erol Taş’ın mirasına sahip çıkmadı! Yeşilçam’ın efsane kötü adamı Erol Taş’ın kahvehanesi harabeye döndü

Sinemaya ilk 1957 yılında Mümtaz Alpaslan'ın çektiği "Acı Günler" filmiyle adım atan Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Erol Taş, Türk sinemasında 600'e yakın filmde oynadı.

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İBB Erol Taş’ın mirasına sahip çıkmadı! Yeşilçam’ın efsane kötü adamı Erol Taş’ın kahvehanesi harabeye döndü

1998 yılında hayata gözlerini yuman Erol Taş, yıllar sonra Cankurtaran'daki kahvehanesiyle gündem oldu.

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İBB Erol Taş’ın mirasına sahip çıkmadı! Yeşilçam’ın efsane kötü adamı Erol Taş’ın kahvehanesi harabeye döndü

Türk sinemasında 600'e yakın filmde oynayan ve genellikle 'Kötü Adam' rolleriyle bilinen Erol Taş'ın işlettiği Fatih Cankurtaran'da bulunan kahvehane kapandı.

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İBB Erol Taş’ın mirasına sahip çıkmadı! Yeşilçam’ın efsane kötü adamı Erol Taş’ın kahvehanesi harabeye döndü

"DEĞERLENDİRİLSEYDİ BAMBAŞKA OLURDU"

Erol Taş'ın yeğeni ve Cankurtaran Mahallesi Muhtarı Nevin Taş, geçen aylarda verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullandı: "Ben doğma, büyüme Cankurtaranlıyım, Cankurtaran Mahallesi Muhtarıyım. Benim çocukluğum burada geçti. Burası iki defa el değiştirdi. Burası değerlendirilemedi. Sonra vakıfa geçti. Bildiğim kadarıyla burası otele dönüştürülecek. Burayı adres olarak biliyorlar Erol Taş Kahvesi olarak. Herkes burayı kolaylıkla bulabiliyordu. Burası bir nostaljiydi. Burası değerlendirilseydi bambaşka olurdu"

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İBB Erol Taş’ın mirasına sahip çıkmadı! Yeşilçam’ın efsane kötü adamı Erol Taş’ın kahvehanesi harabeye döndü

"BU EMANETİN YOK OLUP GİTMESİNE ENGEL OLSAYDI KEŞKE"

Yüksel Altuğ ise bugün yayınlanan köşe yazısında şunları söyledi: "Cankurtaran'da bulunan Yeşilçam'ın efsane kötü adamı Erol Taş'a ait kahvehane; ilgisizlik, bakımsızlık ve vefasızlıktan viraneye dönmüş. İBB Başkanı İmamoğlu, elin Viyana'sında müzayede takip ettiği kadar, bu emanetin yok olup gitmesine engel olsaydı keşke.