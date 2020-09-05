Hülya Darcan mahkemelik olduğu kızı Zeynep Korel’e sahip çıktı: O benim evladım!

Usta oyuncu Hülya Darcan önceki gün Etiler'de hastane çıkışında görüntülendi. Yeni sezonda bir dizi projesiyle ekranda olacağı müjdesini veren Darcan, Amerika'da yaşayan kızı Zeynep Korel'le ilgili sorulara da cevap verdi. Zeynep Korel'in kendisi ve kardeşi Bergüzar Korel'e hakaret dolu sözleri hatırlatılan Darcan, "O benim evladım!" dedi.