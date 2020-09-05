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Hülya Darcan mahkemelik olduğu kızı Zeynep Korel’e sahip çıktı: O benim evladım!

Usta oyuncu Hülya Darcan önceki gün Etiler'de hastane çıkışında görüntülendi. Yeni sezonda bir dizi projesiyle ekranda olacağı müjdesini veren Darcan, Amerika'da yaşayan kızı Zeynep Korel'le ilgili sorulara da cevap verdi. Zeynep Korel'in kendisi ve kardeşi Bergüzar Korel'e hakaret dolu sözleri hatırlatılan Darcan, "O benim evladım!" dedi.

Giriş Tarihi: 05.09.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 09:08
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Hülya Darcan mahkemelik olduğu kızı Zeynep Korel’e sahip çıktı: O benim evladım!

Bergüzar Korel'in annesi Hülya Darcan, önceki gün Etiler'de bulunan bir hastane çıkışı görüntülendi.

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Hülya Darcan mahkemelik olduğu kızı Zeynep Korel’e sahip çıktı: O benim evladım!

Maske takarak önlem almayı ihmal etmeyen usta oyuncu Hülya Darcan, yeniden ekranlara döneceğini müjdeledi.

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Hülya Darcan mahkemelik olduğu kızı Zeynep Korel’e sahip çıktı: O benim evladım!

Çekimlerine Ayvalık'ın Kalem Adası'nda gerçekleşecek dizide rol alacağını söyleyen Darcan, Amerika'da yaşayan kızı Zeynep Korel'in kendisi ve kardeşi Bergüzar Korel'e hakaret dolu sözleri hatırlatıldı.

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Hülya Darcan mahkemelik olduğu kızı Zeynep Korel’e sahip çıktı: O benim evladım!

Darcan, konuyla ilgili "Hiçbir şey söylemek istemiyorum, o benim evladım" diye konuştu.

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Hülya Darcan mahkemelik olduğu kızı Zeynep Korel’e sahip çıktı: O benim evladım!

Zeynep Korel ile görüştüğünü söyleyen Darcan, diğer sorulara teşekkür ederek, cevapsız bıraktı.