Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu son görüntüsüyle şaşırttı! Bir deri bir kemik kaldı

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu son haliyle şaşırttı. Doğumdan itibaren kameralar önünde büyüyen Çilingiroğlu, son dönemde özel hayatıyla adından söz ettirmişti. Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ayrılığının ardından zamanını arkadaşlarıyla geçirmeye başlayan Çilingiroğlu, spora da ağırlık verdi. Son olarak bir alışveriş merkezinde görüntülenen Zehra Çilingiroğlu'nun verdiği kilolar şoke etti.