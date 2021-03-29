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Haberler Galeri Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu son görüntüsüyle şaşırttı! Bir deri bir kemik kaldı

Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu son görüntüsüyle şaşırttı! Bir deri bir kemik kaldı

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu son haliyle şaşırttı. Doğumdan itibaren kameralar önünde büyüyen Çilingiroğlu, son dönemde özel hayatıyla adından söz ettirmişti. Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ayrılığının ardından zamanını arkadaşlarıyla geçirmeye başlayan Çilingiroğlu, spora da ağırlık verdi. Son olarak bir alışveriş merkezinde görüntülenen Zehra Çilingiroğlu'nun verdiği kilolar şoke etti.

Giriş Tarihi: 29.03.2021 10:53 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 10:53
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Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu son görüntüsüyle şaşırttı! Bir deri bir kemik kaldı

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

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Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu son görüntüsüyle şaşırttı! Bir deri bir kemik kaldı

Tek başına AVM'ye gelen Zehra, bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

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Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu son görüntüsüyle şaşırttı! Bir deri bir kemik kaldı

Alışveriş sonrasında meydan katında bulunan bir restoranda kız arkadaşlarıyla bir araya gelen Çilingiroğlu, alışveriş sonrasında yorgunluğunu atıp arkadaşlarıyla uzun süre sohbet etti.

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Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu son görüntüsüyle şaşırttı! Bir deri bir kemik kaldı

Zehra Çilingiroğlu'nun siyahlar içindeki şıklığı ve ayrıca verdiği kilolar da dikkatlerden kaçmadı.

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Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu son görüntüsüyle şaşırttı! Bir deri bir kemik kaldı

İşte Zehra Çilingiroğlu'nun son hali…