Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu makyajsız yakalandı! Zehra Çilingiroğlu herkesi şoke etti!

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingioğlu magazin gündemine bomba gibi düştü. Nişantaşı'nda kameralara yakalanan 22 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu makyajsız haliyle dikkat çekti. Gazetecileri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Zehra Çilingiroğlu, bir arkadaşına hediye bakmaya geldiğini ve çok acelesi olduğunu söyledi. İşte Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun makyajsız hali ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri...