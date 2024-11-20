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Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu genç sevgilisiyle görüntülendi! Evlilik sorusuna dikkat çeken yanıt

1997-2005 yılları arasında Hülya Avşar ile evli kalan Kaya Çilingiroğlu, son zamanlarda özel hayatıyla gündem oluyor. 60 yaşındaki ünlü isim, geçtiğimiz aylarda kızı Zehra'dan bile küçük bir kadınla yakalanmıştı. Son olarak sevgilisiyle gecelerde görüntülenen Çilingiroğlu, evlilik sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.11.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 09:24
Hülya Avşar’ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu genç sevgilisiyle görüntülendi!

Çapkınlıklarıyla ünlü olan Kaya Çilingiroğlu, aşk hayatıyla gündemden düşmüyor...

Hülya Avşar’ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu genç sevgilisiyle görüntülendi!

Zehra adında kızı olan Çilingiroğlu, eski eşi Hülya Avşar'ı Feraye Tanyolaç ile aldatmıştı. Avşar kızından boşanan ünlü ismin, Tanyolaç ile ilişkisinden de bir oğlu dünyaya gelmişti.

Hülya Avşar’ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu genç sevgilisiyle görüntülendi!

Uzun yıllardır aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Kaya Çilingiroğlu geçtiğimiz aylarda kızı Zehra'dan bile küçük sevgilisiyle yakalanmıştı.

Hülya Avşar’ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu genç sevgilisiyle görüntülendi!

Ancak Çilingiroğlu bu ilişkiye dair bir süre sonra "Görüntülendiğim kız Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisiymiş. Bir de 22 yaşında. Öğrenir öğrenmez her yerden engelledim. Beni kullandı. Meğer o gece oraya basının gelmesini o istemiş, başkalarına aratmış. Ben bunları sonradan öğreniyorum. Benim üzerimden prim yapmaya çalıştı ama sanırım pek de amacına ulaşamadı. Telefon numarasını sildim, her yerden de engelledim" demişti.

Hülya Avşar’ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu genç sevgilisiyle görüntülendi!

Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Kaya Çilingiroğlu 35 yaşındaki sevgilisi ile görüntülendi. Sevgilisinin ailesiyle henüz tanışmadığını söyleyen Kaya Çilingiroğlu evlilik sorusuna bakın ne yanıt verdi...

Hülya Avşar’ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu genç sevgilisiyle görüntülendi!

2. Sayfa kameralarına yakalanan çiftten genç kadın görüntü vermek istemeyince Kaya Çilingiroğlu "Saklanmıyoruz saklanan bir şey yok! Belki de ailesi istemiyordur" dedi.

Hülya Avşar’ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu genç sevgilisiyle görüntülendi!

Kaya Çilingiroğlu ayrıca sevgilisinin 35 yaşında olduğunu ve ailesiyle de henüz tanışmadığını ifade ederek "Şu anda evlilik düşüncem yok" dedi.

Hülya Avşar’ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu genç sevgilisiyle görüntülendi!

Kaya Çilingiroğlu ile sevgilisi

Hülya Avşar’ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu genç sevgilisiyle görüntülendi!

Kaya Çilingiroğlu'nun genç sevgilisi