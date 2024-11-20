Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu genç sevgilisiyle görüntülendi! Evlilik sorusuna dikkat çeken yanıt

Ancak Çilingiroğlu bu ilişkiye dair bir süre sonra "Görüntülendiğim kız Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisiymiş. Bir de 22 yaşında. Öğrenir öğrenmez her yerden engelledim. Beni kullandı. Meğer o gece oraya basının gelmesini o istemiş, başkalarına aratmış. Ben bunları sonradan öğreniyorum. Benim üzerimden prim yapmaya çalıştı ama sanırım pek de amacına ulaşamadı. Telefon numarasını sildim, her yerden de engelledim" demişti.