20 Kasım 2024, Çarşamba
Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu genç sevgilisiyle görüntülendi! Evlilik sorusuna dikkat çeken yanıt
1997-2005 yılları arasında Hülya Avşar ile evli kalan Kaya Çilingiroğlu, son zamanlarda özel hayatıyla gündem oluyor. 60 yaşındaki ünlü isim, geçtiğimiz aylarda kızı Zehra'dan bile küçük bir kadınla yakalanmıştı. Son olarak sevgilisiyle gecelerde görüntülenen Çilingiroğlu, evlilik sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 20.11.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 09:24