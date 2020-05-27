Hülya Avşar’dan kafa karıştıran Kaya Çilingiroğlu paylaşımı! Karantinada…

Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ile olan evliliğini 2005 yılında sonlandırmış daha sonra iş adamı Saadettin Saran ile yaşadığı aşkla herkesi şaşırtmıştı. Herkes Kaya Çilingiroğlu'nu Avşar'ın ilk eşi olarak sanıyor fakat Avşar'ın ilk eşi bakın kim çıktı? Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? İşte Hülya Avşar'ın merak edilen ilk eşi ve hayatı...

