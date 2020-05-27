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Hülya Avşar’dan kafa karıştıran Kaya Çilingiroğlu paylaşımı! Karantinada…

Her yaptığıyla olay olmayı başaran Hülya Avşar şimdi de sosyal medya paylaşımıyla gündeme oturdu. Avşar'ın sıfır makyaj haliyle yaptığı paylaşım hayranlarını büyülerden fotoğraftaki Kaya Çilingiroğlu detayı dikkatlerden kaçmadı. 2005 yılında evliliklerini sonlandırsalar da vakit buldukça birlikte zaman geçiren Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun karantinayı birlikte geçirdikleri ortaya çıktı. Samimiyetleri nedeniyle sık sık 'Yeniden mi birlikteler?' sorusuyla gündeme gelen Hülya Avşar'ın paylaşımı kafa karıştırdı.

Giriş Tarihi: 27.05.2020 16:25 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 16:28
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Hülya Avşar’dan kafa karıştıran Kaya Çilingiroğlu paylaşımı! Karantinada…

Her yaptığı ve her söylediğiyle adından söz ettiren Hülya Avşar, bu kez sosyal medyadan yayınladığı fotoğrafla gündeme geldi.

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Hülya Avşar’dan kafa karıştıran Kaya Çilingiroğlu paylaşımı! Karantinada…

Karantina günlerini evinde geçiren Avşar, sıfır makyajlı halini takipçileriyle paylaşırken fotoğraftaki Kaya Çilingiroğlu detayı dikkatleri çekti.

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Hülya Avşar’dan kafa karıştıran Kaya Çilingiroğlu paylaşımı! Karantinada…

Karantinayı birlikte geçirdikleri ortaya çıkan Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu 'yeniden mi birlikteler?' sorusunu akıllara getirdi.

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Hülya Avşar’dan kafa karıştıran Kaya Çilingiroğlu paylaşımı! Karantinada…

İşte Hülya Avşar'ın o paylaşımı...

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Hülya Avşar’dan kafa karıştıran Kaya Çilingiroğlu paylaşımı! Karantinada…

Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ile olan evliliğini 2005 yılında sonlandırmış daha sonra iş adamı Saadettin Saran ile yaşadığı aşkla herkesi şaşırtmıştı. Herkes Kaya Çilingiroğlu'nu Avşar'ın ilk eşi olarak sanıyor fakat Avşar'ın ilk eşi bakın kim çıktı? Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? İşte Hülya Avşar'ın merak edilen ilk eşi ve hayatı...