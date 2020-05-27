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Hülya Avşar’dan kafa karıştıran Kaya Çilingiroğlu paylaşımı! Karantinada…
Her yaptığıyla olay olmayı başaran Hülya Avşar şimdi de sosyal medya paylaşımıyla gündeme oturdu. Avşar'ın sıfır makyaj haliyle yaptığı paylaşım hayranlarını büyülerden fotoğraftaki Kaya Çilingiroğlu detayı dikkatlerden kaçmadı. 2005 yılında evliliklerini sonlandırsalar da vakit buldukça birlikte zaman geçiren Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun karantinayı birlikte geçirdikleri ortaya çıktı. Samimiyetleri nedeniyle sık sık 'Yeniden mi birlikteler?' sorusuyla gündeme gelen Hülya Avşar'ın paylaşımı kafa karıştırdı.
Giriş Tarihi: 27.05.2020 16:25Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 16:28