Hülya Avşar'dan bomba aşk itirafı! "Dünyanın en güzel şeyi..."

1997 yılında evlendiği Kaya Çilingiroğlu ile 2005'te boşanan Hülya Avşar, sonrasında özel hayatıyla sıkça adından söz ettirdi. Uzun süredir hayatında kimse olmayan ünlü isim, yaptığı aşk açıklamasıyla gündeme oturdu. Kızı Zehra ile bir balıkçıdan çıkarken görüntülenen Avşar, "Sizi çok mutlu gördük. Var mı kalbinizi kıpırdatan biri?" sorusuna şöyle yanıt verdi...