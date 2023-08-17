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Hülya Avşar'dan bomba aşk itirafı! "Dünyanın en güzel şeyi..."

1997 yılında evlendiği Kaya Çilingiroğlu ile 2005'te boşanan Hülya Avşar, sonrasında özel hayatıyla sıkça adından söz ettirdi. Uzun süredir hayatında kimse olmayan ünlü isim, yaptığı aşk açıklamasıyla gündeme oturdu. Kızı Zehra ile bir balıkçıdan çıkarken görüntülenen Avşar, "Sizi çok mutlu gördük. Var mı kalbinizi kıpırdatan biri?" sorusuna şöyle yanıt verdi...

Giriş Tarihi: 17.08.2023 10:54
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Hülya Avşar’dan aşk itirafı! Dünyanın en güzel şeyi...

Hülya Avşar'dan çok konuşulacak aşk açıklaması geldi! 1997 yılında nikah masasına oturduğu ve 2005'te boşandığı Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı olan Hülya Avşar, geçtiğimiz akşam kızı Zehra'yla bir balıkçıdan çıkarken objektiflere takıldı.

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Hülya Avşar’dan aşk itirafı! Dünyanın en güzel şeyi...

Muhabirlerin, "Kızınızın 3 tane ayrı inşaata bedavaya çalışması hakkında ne söyleyeceksiniz? Para vermiyor musunuz?" diye takılması üzerine Avşar; "Hayır para vermiyorum. Çalışacak" diyerek espri yaptı.

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Hülya Avşar’dan aşk itirafı! Dünyanın en güzel şeyi...

"BEN YORUMA KAPALIYIM"

Ayaküstü gazetecilerle konuşarak neler yaptığından bahseden Avşar, "Konserlerim devam ediyor. Yazlıktayım zaten. Bütün aile orada, ev curcuna halinde" dedi.

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Hülya Avşar’dan aşk itirafı! Dünyanın en güzel şeyi...

Sosyal medya paylaşımları hakkında konuşan ünlü isim, kendisine gelen yorumlar hakkında; "Ben yoruma kapalıyım" ifadelerini kullandı.

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Hülya Avşar’dan aşk itirafı! Dünyanın en güzel şeyi...

"ÇOK GÜZEL BİR GENÇLİK YAŞADIM"

Milliyet'in haberine göre; muhabirlerin, "Son olarak sizi çok mutlu gördük. Var mı kalbinizi kıpırdatan biri?" sorusuna da yanıt veren 59 yaşındaki Hülya Avşar, şöyle konuştu: