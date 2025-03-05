05 Mart 2025, Çarşamba
Hülya Avşar muhabirin sözleri karşısında çılgına döndü! "18'lik genç kızlar gibi..."
Dizi film ve müzik sektörünün en gözde isimlerinden biri olan Hülya Avşar, dobra açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Avşar kızı yine gündeme bir muhabirle yaşadığı gerginlikle düştü. Muhabirin 'maşallah 18'lik kızlar gibi seksek gibi sekiyorsunuz' sözlerine sinirlenen Avşar kızının verdiği tepki, sosyal medyada gündem oldu.
Giriş Tarihi: 05.03.2025 11:47 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 11:51