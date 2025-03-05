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Hülya Avşar muhabirin sözleri karşısında çılgına döndü! "18'lik genç kızlar gibi..."

Dizi film ve müzik sektörünün en gözde isimlerinden biri olan Hülya Avşar, dobra açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Avşar kızı yine gündeme bir muhabirle yaşadığı gerginlikle düştü. Muhabirin 'maşallah 18'lik kızlar gibi seksek gibi sekiyorsunuz' sözlerine sinirlenen Avşar kızının verdiği tepki, sosyal medyada gündem oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.03.2025 11:47 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 11:51
Hülya Avşar muhabirin sözleri karşısında çılgına döndü! 18’lik genç kızlar gibi...

Dobra açıklamalarıyla gündemden düşmeyen bu kez magazin muhabiriyle gerginlik yaşadı.

Hülya Avşar muhabirin sözleri karşısında çılgına döndü! 18’lik genç kızlar gibi...

Köpeğiyle yürüyüşe çıktığı sırada objektiflere takılan Avşar kızı, "Maşallah 18'lik kızlar gibi seksek gibi sekiyordunuz" şeklinde konuşan muhabire "Sekmek ne demek ya?" diyerek tepki gösterdi.

Hülya Avşar muhabirin sözleri karşısında çılgına döndü! 18’lik genç kızlar gibi...

"SEKMEK NE DEMEK YA?"

Muhabirin sözlerine sinirlenen Avşar, "Sekmek ne demek ya? Senin gibi toy, soru sormayı bilmeyen gazetecilerle konuşmak istemiyorum!" dedi.

Hülya Avşar muhabirin sözleri karşısında çılgına döndü! 18’lik genç kızlar gibi...

Muhabirin ünlü isme verdiği "Ama geçen sene bana evlenme teklifi etmiştiniz! Toy değilim, çok şükür on seneyi devirdim..." cevabı ise duyanları şaşırttı!

Hülya Avşar muhabirin sözleri karşısında çılgına döndü! 18’lik genç kızlar gibi...

Muhabirin ifadelerini kimileri laubali bulurken, kimileri de Avşar'ın verdiği sert tepkiyi abartılı buldu.

Hülya Avşar muhabirin sözleri karşısında çılgına döndü! 18’lik genç kızlar gibi...

Yeliz Yeşilmen de bu sözlere kayıtsız kalmadı. Yeşilmen, "Yine de muhabiri kırmadan tepkisini söylemiş. Çok asil, çok tatlı, gerçekten de her şeyi yerinde yapan muhteşem bir kadın. Yani yine de bu haberi de kırmamış küçük de düşürmemiş" yorumunda bulundu.