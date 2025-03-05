Hülya Avşar muhabirin sözleri karşısında çılgına döndü! "18'lik genç kızlar gibi..."

Yeliz Yeşilmen de bu sözlere kayıtsız kalmadı. Yeşilmen, "Yine de muhabiri kırmadan tepkisini söylemiş. Çok asil, çok tatlı, gerçekten de her şeyi yerinde yapan muhteşem bir kadın. Yani yine de bu haberi de kırmamış küçük de düşürmemiş" yorumunda bulundu.