Hülya Avşar kızı Zehra Çilingiroğlu'nun Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisi hakkında sessizliğini bozdu

"KIZIMA SONUNA KADAR GÜVENİYORUM VE ARKASINDAYIM"

2. Sayfa programına görüntülü bağlanan Hülya Avşar, kızının ilişkisi hakkında şöyle konuştu: "Zehra'nın ilişkisi tabi ki bilgim dahilinde. Ne yaparsa yapsın, canı sağ olsun. O alacağını aldı bizden. Ben kızıma sonuna kadar güveniyorum. Ne yapıyorsa bildiği vardır, biz ona her şeyi teslim ettik kendi biliyor ne yapacağını. Yanlış da yapsa doğru da yapsa sonuna kadar arkasındayım. Ki yanlış bir şey yaptığını da düşünmüyorum."