Hülya Avşar ilk kocası yüzünden tacını kaybetmişti! Peki Hülya Avşar'ın ilk eşi kim

Hülya Avşar'ın ilk eşi yüzünden tacını kaybettiğini birçok hayranı bile bilmiyor. Hülya Avşar'ın gençliğinde kazandığı tacı eski eşinden dolayı elinden alınmıştı. Avşar kızının Kaya Çilingiroğlu ile 2005 yılında biten evliliğini herkes ilk boşanması sanıyordu ancak gerçek çok farklı çıktı. Hülya Avşar gençliğinde bir evlilik daha yapmış. Yıllar sonra ortaya çıkan Hülya Avşar'ın eşinin, güzel oyuncunun tacına da mâl olduğu öğrenildi. Peki ilk eşinin sebep olduğu tacın geri alınması olayının perde arkası neydi? Hülya Avşar'ın ilk eşi kim? İşte tüm soruların cevapları.