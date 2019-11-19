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Hülya Avşar ilk kocası yüzünden tacını kaybetmişti! Peki Hülya Avşar'ın ilk eşi kim

Hülya Avşar'ın ilk eşi yüzünden tacını kaybettiğini birçok hayranı bile bilmiyor. Hülya Avşar'ın gençliğinde kazandığı tacı eski eşinden dolayı elinden alınmıştı. Avşar kızının Kaya Çilingiroğlu ile 2005 yılında biten evliliğini herkes ilk boşanması sanıyordu ancak gerçek çok farklı çıktı. Hülya Avşar gençliğinde bir evlilik daha yapmış. Yıllar sonra ortaya çıkan Hülya Avşar'ın eşinin, güzel oyuncunun tacına da mâl olduğu öğrenildi. Peki ilk eşinin sebep olduğu tacın geri alınması olayının perde arkası neydi? Hülya Avşar'ın ilk eşi kim? İşte tüm soruların cevapları.

Giriş Tarihi: 19.11.2019 14:48 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 14:52
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Hülya Avşar ilk kocası yüzünden tacını kaybetmişti! Peki Hülya Avşar'ın ilk eşi kim

Hülya Avşar'ın ilk eşi yüzünden tacını kaybettiğini birçok hayranı bile bilmiyor. Hülya Avşar'ın gençliğinde kazandığı tacı eski eşinden dolayı elinden alınmıştı. Avşar kızının Kaya Çilingiroğlu ile 2005 yılında biten evliliğini herkes ilk boşanması sanıyordu ancak gerçek çok farklı çıktı. Hülya Avşar gençliğinde bir evlilik daha yapmış.

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  • 32
Hülya Avşar ilk kocası yüzünden tacını kaybetmişti! Peki Hülya Avşar'ın ilk eşi kim

Yıllar sonra ortaya çıkan Hülya Avşar'ın eşinin, güzel oyuncunun tacına da mâl olduğu öğrenildi. Peki ilk eşinin sebep olduğu tacın geri alınması olayının perde arkası neydi? Hülya Avşar'ın ilk eşi kim?

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Hülya Avşar ilk kocası yüzünden tacını kaybetmişti! Peki Hülya Avşar'ın ilk eşi kim

Hülya Avşar'ın gündeme gelmesiyle ünlülerin eski eşleri merak konusu oldu. İşte Hülya Avşar ve ünlülerin eski eşleri...

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Hülya Avşar ilk kocası yüzünden tacını kaybetmişti! Peki Hülya Avşar'ın ilk eşi kim

YILMAZ GRUDA-AYŞEN GRUDA

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Hülya Avşar ilk kocası yüzünden tacını kaybetmişti! Peki Hülya Avşar'ın ilk eşi kim

NEBAHAT ÇEHRE-YILMAZ GÜNEY