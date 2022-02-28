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Hülya Avşar ile Cemal Güzelci aşkı başlamadan bitti! Ayrılık nedeni…

Yaklaşık 12 yıldır hayatında kimse olmayan Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle yakalanmıştı. İş insanı Cemal Güzelci ile birliktelik yaşayan şarkıcı, sevgilisiyle romantik akşam yemeğinde görüntülenmişti. Ancak ikiliden kötü haber geldi. Güzelci'yle ilişkisinin sona erdiğini söyleyen Avşar, ayrılık nedenini açıkladı.

Giriş Tarihi: 28.02.2022 10:54 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022 10:54
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Hülya Avşar ile Cemal Güzelci aşkı başlamadan bitti! Ayrılık nedeni…

Uzun süredir hayatında kimse olmayan Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde iş insanı Cemal Güzelci ile baş başa yemekte görüntülenmişti.

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Hülya Avşar ile Cemal Güzelci aşkı başlamadan bitti! Ayrılık nedeni…

İkili romantik akşam yemeği sırasında neşeli anlar yaşamış, Güzelci bir ara Avşar'ı alnından öperken böyle görüntülenmişti.

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Hülya Avşar ile Cemal Güzelci aşkı başlamadan bitti! Ayrılık nedeni…

Ancak ikiliden kötü haber geldi. Yeni Gazino'da sahneye çıkan Hülya Avşar, Cemal Güzelci'yle ilişkisinin sona erdiğini açıkladı.

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Hülya Avşar ile Cemal Güzelci aşkı başlamadan bitti! Ayrılık nedeni…

Çıkışta görüntülenen Hülya Avşar, "Hayatımda kimse yok" dedi.

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Hülya Avşar ile Cemal Güzelci aşkı başlamadan bitti! Ayrılık nedeni…

Cemal Güzelci'yle samimi fotoğrafları hatırlatılınca da şöyle konuştu: "Çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok düzgün, çok şeker. Ama ben şunu anladım ki; yalnızlık çok keyifli."