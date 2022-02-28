28 Şubat 2022, Pazartesi
Hülya Avşar ile Cemal Güzelci aşkı başlamadan bitti! Ayrılık nedeni…
Yaklaşık 12 yıldır hayatında kimse olmayan Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle yakalanmıştı. İş insanı Cemal Güzelci ile birliktelik yaşayan şarkıcı, sevgilisiyle romantik akşam yemeğinde görüntülenmişti. Ancak ikiliden kötü haber geldi. Güzelci'yle ilişkisinin sona erdiğini söyleyen Avşar, ayrılık nedenini açıkladı.
Giriş Tarihi: 28.02.2022 10:54 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022 10:54
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