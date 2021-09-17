17 Eylül 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hülya Avşar 'Genç kızlara taş çıkardı' sözlerine isyan etti! 'Ben olsam...'

Hülya Avşar 'Genç kızlara taş çıkardı' sözlerine isyan etti! 'Ben olsam...'

Son dakika haberine göre: Hülya Avşar son zamanların en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkatleri üzerine toplayan yaptığı paylaşım ve açıklamalarla magazin dünyasının gündeminden düşmeyen Hülya Avşar, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar hakkında konuşurken, gazetecilere isyan etti.

Giriş Tarihi: 17.09.2021 10:06 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 10:06
  • 1
  • 46
Hülya Avşar ’Genç kızlara taş çıkardı’ sözlerine isyan etti! ’Ben olsam...’

Hülya Avşar, Etiler'de alışveriş turunda görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses ile bir araya gelen Avşar, bu buluşmayla ilgili "Her yıl İbrahim'le bir araya geliyoruz, bu yeni bir şey değil" diye konuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 46
Hülya Avşar ’Genç kızlara taş çıkardı’ sözlerine isyan etti! ’Ben olsam...’

Tatlıses'in konser verecek olmasıyla ilgili de "O İbrahim Tatlıses, her şekilde sahneye çıkar" dedi.

  • 3
  • 46
Hülya Avşar ’Genç kızlara taş çıkardı’ sözlerine isyan etti! ’Ben olsam...’

Sosyal medyada verdiği pozlar hakkında da konuşan Avşar, "O pozlar neden çok konuşuluyor anlamıyorum, genç kızlara taş çıkardı diye başlıklar atılıyor.

  • 4
  • 46
Hülya Avşar ’Genç kızlara taş çıkardı’ sözlerine isyan etti! ’Ben olsam...’

Ben kimseye taş çıkarma derdinde değilim, o başlığa çok sinir oluyorum, ben olsam güzel kadın diye yazardım" diyerek espri yaptı.

  • 5
  • 46
Hülya Avşar ’Genç kızlara taş çıkardı’ sözlerine isyan etti! ’Ben olsam...’

'ŞİMDİKİ SAHNELER LOKAL GİBİ'

Sahneye çıkmayı düşünmediğini belirten Avşar, "Sahneleri özlemedim. Çünkü artık Maksim gibi sahneler yok, şimdikiler lokal gibi" diye konuştu.