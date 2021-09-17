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Hülya Avşar 'Genç kızlara taş çıkardı' sözlerine isyan etti! 'Ben olsam...'
Son dakika haberine göre: Hülya Avşar son zamanların en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkatleri üzerine toplayan yaptığı paylaşım ve açıklamalarla magazin dünyasının gündeminden düşmeyen Hülya Avşar, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar hakkında konuşurken, gazetecilere isyan etti.
Giriş Tarihi: 17.09.2021 10:06Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 10:06