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Hollywood Yıldızlarına kök söktüren diyet programı! Düzenli uygulayan filinta gibi oluyor! Rihanna, Lady Gaga...

Hollywood yıldızlarının zayıflama sırrı çözüldü! Hayatlarının büyük bir çoğunluğunu hayranlarının ilgisini kaybetmemek için uğraşan ünlü oyuncuların nasıl beslendiği merak ediliyor. Bazıları garip diyet programları uygularken, bazıları ise spor ve düzenli beslenmeyle formunu koruyor. Peki, Hollywood'un ünlü kadınları nasıl besleniyor? İşte, vücudu toksinlerden arındırarak kilo vermeyi hızlandıran diyet programı!

Giriş Tarihi: 12.05.2023 19:31
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Hollywood Yıldızlarına kök söktüren diyet programı! Düzenli uygulayan filinta gibi oluyor! Rihanna, Lady Gaga...

Rihanna, Lady Gaga, Beyonce gibi dünyada ünlü yıldızlar bu diyetle zayıfladı! Hollywood ünlülerinin nasıl zayıfladığı araştırılmaya başlandı. Birçoğu zayıflamak uğruna garip diyet programlarını deniyor. Bunlardan çok tercih edilebilen kilo verme yöntemlerinden birisi de bebek maması diyeti. Peki, bebek maması diyeti nedir, nasıl uygulanır? İşte, 1 haftada 5 kilo verdiren diyet programı...

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Hollywood Yıldızlarına kök söktüren diyet programı! Düzenli uygulayan filinta gibi oluyor! Rihanna, Lady Gaga...

BEBEK MAMASI İLE ZAYIFLAMA YÖNTEMİ!

Sabah: En fazla 2 kavanoz bebek maması.
Ara öğün: 1-2 kavanoz bebek maması.

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Hollywood Yıldızlarına kök söktüren diyet programı! Düzenli uygulayan filinta gibi oluyor! Rihanna, Lady Gaga...

Öğle: 2-3 kavanoz bebek maması.
Ara öğün: 1 kavanoz bebek maması.

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Hollywood Yıldızlarına kök söktüren diyet programı! Düzenli uygulayan filinta gibi oluyor! Rihanna, Lady Gaga...

Akşam: Bebek maması, yağsız balık (ızgara ya da fırında yapabilirsiniz), yeşil yapraklı sebzeler, az yağlı süt ve proteinli diğer hayvansal gıdalar tüketilebilir.

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Hollywood Yıldızlarına kök söktüren diyet programı! Düzenli uygulayan filinta gibi oluyor! Rihanna, Lady Gaga...

BEBEK MAMASI İLE ZAYIFLAMA FORMÜLÜ

Normal hayatta tüketeceğiniz beslenme tabağı yerine tercih edebileceğiniz bebek maması kavanozu ile sağlıklı ve hızlı kilo verebilirsiniz. Gün içerisinde o kadar bebek maması yemek istemiyorsanız uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem de sadece bol kalorili yiyecekler yerine bebek mamasının tüketimidir.