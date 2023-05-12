HaberlerGaleriHollywood Yıldızlarına kök söktüren diyet programı! Düzenli uygulayan filinta gibi oluyor! Rihanna, Lady Gaga...
Hollywood Yıldızlarına kök söktüren diyet programı! Düzenli uygulayan filinta gibi oluyor! Rihanna, Lady Gaga...
Hollywood yıldızlarının zayıflama sırrı çözüldü! Hayatlarının büyük bir çoğunluğunu hayranlarının ilgisini kaybetmemek için uğraşan ünlü oyuncuların nasıl beslendiği merak ediliyor. Bazıları garip diyet programları uygularken, bazıları ise spor ve düzenli beslenmeyle formunu koruyor. Peki, Hollywood'un ünlü kadınları nasıl besleniyor? İşte, vücudu toksinlerden arındırarak kilo vermeyi hızlandıran diyet programı!