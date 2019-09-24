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Hollywood yıldızı Will Smith'e Larissa Gacemer'den doğum günü hediyesi

ATV ekranlarında yayınlanan 'Krem' dizisiyle hayatımıza giren Brezilyalı güzel Larissa Gacemer, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. 2011 yılında İzmir'de Burak Gacemer ile dünyaevine girerek Türkiye'ye yerleşen Larissa, yurt dışında ülkemizi tanıtmaktan da geri kalmıyor. En son Budapeşte'ye giden Larissa Gacemer, Hollywood yıldızı Will Smith'e Türk adetlerine uygun bir hediye verdi. İşte Larissa ile Will Smith arasında geçen eğlenceli görüntüler...

Giriş Tarihi: 24.09.2019 23:02 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 23:20
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Hollywood yıldızı Will Smith'e Larissa Gacamer'den doğum günü hediyesi
Hollywood yıldızı Will Smith'e Larissa Gacamer'den doğum günü hediyesi

Brezilyalı güzel Larissa Gacemer, Will Smith'in yeni filmi için Budapeşte'ye gitti.

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Hollywood yıldızı Will Smith'e Larissa Gacamer'den doğum günü hediyesi
Hollywood yıldızı Will Smith'e Larissa Gacamer'den doğum günü hediyesi

Burada Hollywood yıldızı Will Smith ile tanışma fırsatı bulan Larissa Gacemer, paylaşımlarıyla da büyük beğeni topladı.

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Hollywood yıldızı Will Smith'e Larissa Gacamer'den doğum günü hediyesi
Hollywood yıldızı Will Smith'e Larissa Gacamer'den doğum günü hediyesi

Burak Gacemer ile dünyaevine giren Larissa, 25 Eylül doğumlu Will Smith'e de doğum günü hediyesi vermeyi ihmal etmedi.

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Hollywood yıldızı Will Smith'e Larissa Gacamer'den doğum günü hediyesi
Hollywood yıldızı Will Smith'e Larissa Gacamer'den doğum günü hediyesi

Brezilyalı güzel, dünyaca ünlü aktöre yeni yaş hediyesi olarak çeyrek altın taktı.

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Hollywood yıldızı Will Smith'e Larissa Gacamer'den doğum günü hediyesi
Hollywood yıldızı Will Smith'e Larissa Gacamer'den doğum günü hediyesi

Larissa'nın Smith'ten özel bir isteği de oldu.