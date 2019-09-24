Hollywood yıldızı Will Smith'e Larissa Gacemer'den doğum günü hediyesi

ATV ekranlarında yayınlanan 'Krem' dizisiyle hayatımıza giren Brezilyalı güzel Larissa Gacemer, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. 2011 yılında İzmir'de Burak Gacemer ile dünyaevine girerek Türkiye'ye yerleşen Larissa, yurt dışında ülkemizi tanıtmaktan da geri kalmıyor. En son Budapeşte'ye giden Larissa Gacemer, Hollywood yıldızı Will Smith'e Türk adetlerine uygun bir hediye verdi. İşte Larissa ile Will Smith arasında geçen eğlenceli görüntüler...

Giriş Tarihi: 24.09.2019 23:02 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 23:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





