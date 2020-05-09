Hizmetçiler’in Ela’sı Deniz Baysal’ın eşi bakın kim çıktı!

Hizmetçiler dizisinde Ela karakterine hayat veren Deniz Baysak kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bugüne kadar birçok dizi projesinde yer alan ve başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Deniz Baysal özel hayatıyla merak konusu oldu. Güzel oyuncu hakkında araştırma yapan sevenleri eşini görünce şoke oldu. İşte Deniz Baysal'ın eşi...