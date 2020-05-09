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Haberler Galeri Hizmetçiler’in Ela’sı Deniz Baysal’ın eşi bakın kim çıktı!

Hizmetçiler’in Ela’sı Deniz Baysal’ın eşi bakın kim çıktı!

Hizmetçiler dizisinde Ela karakterine hayat veren Deniz Baysak kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bugüne kadar birçok dizi projesinde yer alan ve başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Deniz Baysal özel hayatıyla merak konusu oldu. Güzel oyuncu hakkında araştırma yapan sevenleri eşini görünce şoke oldu. İşte Deniz Baysal'ın eşi...

Giriş Tarihi: 09.05.2020 16:51 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 16:53
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Hizmetçiler’in Ela’sı Deniz Baysal’ın eşi bakın kim çıktı!

Hizmetçiler dizisinde Ela karakterine hayat veren Deniz Baysal, sosyal medyanın gündemine oturdu. Baysal'ın özel hayatı hakkında araştırma yapanlar eşini görünce inanamadı. İşte Deniz Baysal'ın eşi…

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Hizmetçiler’in Ela’sı Deniz Baysal’ın eşi bakın kim çıktı!

ÇAĞLAR ERTUĞRUL

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Hizmetçiler’in Ela’sı Deniz Baysal’ın eşi bakın kim çıktı!

ÇAĞLAR ERTUĞRUL VE SEVGİLİSİ KAYLA MANUKYAN

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Hizmetçiler’in Ela’sı Deniz Baysal’ın eşi bakın kim çıktı!

EGE KÖKENLİ

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Hizmetçiler’in Ela’sı Deniz Baysal’ın eşi bakın kim çıktı!

EGE KÖKENLİ VE SEVGİLİSİ LİOR AHİTUV