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Haberler Galeri Hizmetçiler’in Atiye’si Algı Eke estetiksiz haliyle şoke etti

Hizmetçiler’in Atiye’si Algı Eke estetiksiz haliyle şoke etti

Hizmetçiler dizisinde canlandırdığı Atiye karakteriyle ekranlara geri dönen Algı Eke, kısa sürede yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. Bugüne kadar birçok dizi projesinde yer alan ve başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Algı Eke özel hayatıyla merak konusu oldu. Eke hakkında araştırma yapan sevenleri güzel oyuncunun estetiksiz halini görünce inanamadı. İşte Algı Eke'nin estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 04.04.2020 16:58 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 17:04
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Hizmetçiler’in Atiye’si Algı Eke estetiksiz haliyle şoke etti

Hizmetçiler dizisiyle ekranlara geri dönen Algı Eke özel hayatıyla merak konusu oldu. Güzel oyuncu hakkında araştırma yapan sevenleri estetiksiz halini görünce inanamadı. İşte Algı Eke'nin estetik yaptırmadan önceki hali…

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Hizmetçiler’in Atiye’si Algı Eke estetiksiz haliyle şoke etti

Almeda Abazi

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Hizmetçiler’in Atiye’si Algı Eke estetiksiz haliyle şoke etti

Almeda Abazi

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Hizmetçiler’in Atiye’si Algı Eke estetiksiz haliyle şoke etti

Almeda Abazi

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  • 69
Hizmetçiler’in Atiye’si Algı Eke estetiksiz haliyle şoke etti

Almeda Abazi