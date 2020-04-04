Hizmetçiler’in Atiye’si Algı Eke estetiksiz haliyle şoke etti

Hizmetçiler dizisinde canlandırdığı Atiye karakteriyle ekranlara geri dönen Algı Eke, kısa sürede yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. Bugüne kadar birçok dizi projesinde yer alan ve başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Algı Eke özel hayatıyla merak konusu oldu. Eke hakkında araştırma yapan sevenleri güzel oyuncunun estetiksiz halini görünce inanamadı. İşte Algı Eke'nin estetiksiz hali...