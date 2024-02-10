10 Şubat 2024, Cumartesi
Hilmi Cem İntepe'nin sevgilisi Pırıl Atasev'in o paylaşımı dikkat çekti! "Survivor asıl şimdi başlıyor"
Survivor All Star 2024, ekranlara heyecan dolu bölümleriyle devam ediyor. Acun Ilıcalı, son konseyde Turabi ve Nihat'ın sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya veda etmek zorunda kaldıklarını açıkladı. Ancak bu ayrılıkların ardından kadroya 3 yeni yarışmacının katılacağı müjdesini verdi. Bu önemli gelişmenin ardından ise Hilmi Cem İntepe'nin sevgilisi Pırıl Atasev'in sosyal medya paylaşımı dikkatleri üzerine çekti. Pırıl Atasev'in yaptığı paylaşım, Survivor hayranları tarafından büyük ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 10.02.2024 17:07 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 17:07
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