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Haberler Galeri Hilmi Cem İntepe'nin sevgilisi Pırıl Atasev'in o paylaşımı dikkat çekti! "Survivor asıl şimdi başlıyor"

Hilmi Cem İntepe'nin sevgilisi Pırıl Atasev'in o paylaşımı dikkat çekti! "Survivor asıl şimdi başlıyor"

Survivor All Star 2024, ekranlara heyecan dolu bölümleriyle devam ediyor. Acun Ilıcalı, son konseyde Turabi ve Nihat'ın sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya veda etmek zorunda kaldıklarını açıkladı. Ancak bu ayrılıkların ardından kadroya 3 yeni yarışmacının katılacağı müjdesini verdi. Bu önemli gelişmenin ardından ise Hilmi Cem İntepe'nin sevgilisi Pırıl Atasev'in sosyal medya paylaşımı dikkatleri üzerine çekti. Pırıl Atasev'in yaptığı paylaşım, Survivor hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 10.02.2024 17:07 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 17:07
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Hilmi Cem İntepe’nin sevgilisi Pırıl Atasev’in o paylaşımı dikkat çekti! Survivor asıl şimdi başlıyor

Asıl mesleği dansçılık olan Hilmi Cem İntepe, ilk kez Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında dans gösterisiyle dikkatleri üzerine çekti. 2013 yılında Survivor yarışmasına katılan ve birincilikle ayrılan İntepe, daha sonra da Survivor All Star'a katıldı. Bu yarışma sayesinde geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı ve oyunculuk kariyerine adım attı.

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Hilmi Cem İntepe’nin sevgilisi Pırıl Atasev’in o paylaşımı dikkat çekti! Survivor asıl şimdi başlıyor

Oyunculuk serüvenine Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Yavuz karakteriyle başlayan İntepe, daha sonra Çalıkuşu, Stajyer Mafya, Çılgın Dersane 4: Ada gibi dizilerde ve filmlerde rol aldı. 2016 yılında Bodrum Masalı'nda Kelebek karakterini canlandırdı.

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Hilmi Cem İntepe’nin sevgilisi Pırıl Atasev’in o paylaşımı dikkat çekti! Survivor asıl şimdi başlıyor

Maria ile Mustafa dizisinin Mustafa Candemir'i olarak başrolü üstlenen Hilmi Cem İntepe, sosyal medyada da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son olarak Hilmi Cem İntepe, geçtiğimiz gün Instagram hesabından sevgilisiyle havaalanında fotoğrafını paylaşmıştı. Bu paylaşım ile "Hilmi Cem İntepe yarışa dahil oluyor." iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Hilmi Cem İntepe’nin sevgilisi Pırıl Atasev’in o paylaşımı dikkat çekti! Survivor asıl şimdi başlıyor

"ŞAMPİYON OLACAKSIN"

Hilmi Cem'in sevgilsi Pırıl paylaşımında şunları söylemişti:

"Ve evet, o gün gerçekten de geldi. Hayatın bize sunduğu her şeye kollarımızı açtık ve bekliyoruz. Çokça heyecan bolca ağlamayla uğurluyorum..

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Hilmi Cem İntepe’nin sevgilisi Pırıl Atasev’in o paylaşımı dikkat çekti! Survivor asıl şimdi başlıyor

Sürprizlerle dolu bu yolculuğun her dakikasında seninle olacağız sevgilim. Seninle gurur duyuyorum ve evimize kupayla döneceğin günü bekliyorum ❤️ "Sen zaten bir efsanesin, efsane kalacaksın."