Hilmi Cem İntepe'nin sevgilisi Pırıl Atasev'in o paylaşımı dikkat çekti! "Survivor asıl şimdi başlıyor"

Maria ile Mustafa dizisinin Mustafa Candemir'i olarak başrolü üstlenen Hilmi Cem İntepe, sosyal medyada da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son olarak Hilmi Cem İntepe, geçtiğimiz gün Instagram hesabından sevgilisiyle havaalanında fotoğrafını paylaşmıştı. Bu paylaşım ile "Hilmi Cem İntepe yarışa dahil oluyor." iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.