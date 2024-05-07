08 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hilal Altınbilek'in eski hali olay oldu! Meğer o da estetikliymiş! Yıllar önceki görüntüsü...

Hilal Altınbilek'in eski hali olay oldu! Meğer o da estetikliymiş! Yıllar önceki görüntüsü...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle tanınan oyuncu Hilal Altınbilek, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem oluyor. Güzelliğiyle de dikkat çeken oyuncunun estetikli olup olmadığı merak edilip araştırıldı. .Altıbilek'in yıllar öncesine ait estetiksiz fotoğrafları ise sosyal medyayı salladı. İşte Hilal Altınbilek'in eski hali...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 08:32
  • 1
  • 89
Hilal Altınbilek’in eski hali olay oldu! Meğer o da estetikliymiş! Yıllar önceki görüntüsü...

34 yaşındaki Hilal Altınbilek, eski haliyle gündem oldu. Adeta evrim geçiren oyuncunun estetiksiz hali şoke etti.

  • 2
  • 89
Hilal Altınbilek’in eski hali olay oldu! Meğer o da estetikliymiş! Yıllar önceki görüntüsü...

2011'de "Derin Sular" dizisiyle ekranlarda görünen Hilal Altınbilek, adından Karagül dizisindeki "Özlem" karakteriyle adıdnan söz ettirdi.

  • 3
  • 89
Hilal Altınbilek’in eski hali olay oldu! Meğer o da estetikliymiş! Yıllar önceki görüntüsü...

Bir Zamanlar Çukurova'da "Züleyha" karakteri ile ünlenen Altınbilek, hem özel hayatı hem de kariyeriyle kendinden bahsettiriyor.

  • 4
  • 89
Hilal Altınbilek’in eski hali olay oldu! Meğer o da estetikliymiş! Yıllar önceki görüntüsü...

Güzel oyuncu son olarak eski görüntüleriyle gündem oldu. Burun, diş, dudak ve çenesine bir takım dokunuşlar yaptıran Altınbilek'in eski halini görenler, tanımakta güçlük çekti.

  • 5
  • 89
Hilal Altınbilek’in eski hali olay oldu! Meğer o da estetikliymiş! Yıllar önceki görüntüsü...

İşte Hilal Altınbilek başta olmak üzere ünlüerin estetiksiz halleri...